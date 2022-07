Multiversus A Au Moins 19 Nouveaux Personnages à L'horizon

Des personnages de Game of Thrones, DC Comics ou Warner Bros rejoignent le combat pour se battre dans un jeu de combat fou et gratuit qui sortira sur consoles et PC. MultiVersus sera en version bêta le 26 juillet, donc les trois packs de fondateur sont maintenant disponibles, qui incluent divers objets skins et la monnaie du jeu. L’édition Premium, quant à elle, est livrée avec 30 jetons de personnage, qui vous permettent de déverrouiller des personnages instantanément. Cela suggère qu’il y a au moins 19 nouveaux personnages en développement.

Il y a déjà 16 personnages dans MultiVersus

On ne sait rien officiellement des nouveaux ajouts à l’équipe MultiVersus, dont le coq initial est de 16 combattants. Cependant, la même personne qui a divulgué l’existence du jeu vidéo sur Reddit a fourni une liste de personnages qui étaient déjà en voie d’achèvement.

Joker–DC

Corbeau–DC

Gizmo – Gremlins

Marvin le Martien – Looney Tunes

LeBron James-NBA

Rick – Rick et Morty

Morty – Rick et Morty

Scooby-Doo – Scooby-Doo

Daenerys – Game of Thrones

Le Chien – Game of Thrones

Méchante Sorcière – Le Magicien d’Oz

Godzilla – Godzilla

Selon la même Source, de nombreux autres combattants sont en développement, bien que pour le moment dans une phase très prématurée :

Johnny Bravo – Johnny Bravo

Fred Flinstone – Pierrafeu

Samouraï Jack – Samouraï Jack

The Powerpuff Girls – Powerpuff Girls (toutes une combattante)

Les Animaniacs – Les Animaniacs (tous un combattant)

Duck Dodgers/Daffy – Looney Tunes

Scorpion-Mortal Kombat

Ben 10 – Ben 10

Ted Lasso – Ted Lasso

MultiVersus est en développement pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Si vous souhaitez savoir combien il vous en coûtera pour vous procurer tous les objets skins, nous vous invitons à jeter un œil à cette actualité.

La bêta ouverte aura un accès anticipé.

Source | VGC