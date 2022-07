Minecraft interdit les NFT et la technologie blockchain du jeu

Minecraft met un terme aux NFT et à la technologie blockchain. Mojang a révélé la mise à jour de ses politiques d’utilisation pour s’adapter aux nouvelles réalités d’aujourd’hui. En ce sens, le développeur s’est positionné contre l’introduction de jetons non fongibles dans l’univers du jeu vidéo.

« Dans nos politiques d’utilisation de Minecraft, nous détaillons comment un propriétaire de serveur peut facturer l’accès, et que tous les joueurs doivent avoir accès à la même fonctionnalité. Nous avons ces règles pour nous assurer que Minecraft continue d’être une communauté où tout le monde peut recevoir le même contenu. Les NFT, cependant, peuvent créer des schémas de rareté et d’exclusion qui entrent en conflit avec nos politiques et l’esprit de Minecraft. »

Pas de NFT dans Minecraft

Comme le souligne Mojang dans le communiqué, afin de préserver l’expérience de jeu, « il n’est pas permis d’intégrer des technologies blockchain » ni dans le client ni dans les applications serveur. Les éléments du jeu NFT ne peuvent pas non plus être inclus tels que « les mondes, les skins, les objets ou d’autres mods ». L’étude a souligné que certaines entreprises ont lancé ce type de produit sous forme de fichiers mondiaux ou de packs de skins, ainsi que des objets de collection de ce type.

« Les NFT n’incluent pas toute notre communauté et dessinent un scénario » qui construit une division entre « les nantis et les démunis ». De plus, « l’état d’esprit spéculatif en matière de prix et d’investissement qui entoure » les jetons non fongibles est en contradiction avec le « plaisir à long terme » qui est intégré à l’expérience Minecraft.

Mojang s’est dit préoccupé par le fait que certains tiers ne sont pas dignes de confiance. « Il y a eu des cas où des NFT ont été vendus à des prix artificiels ou frauduleux. Nous reconnaissons la création dans le jeu et sa valeur intrinsèque, nous essayons donc de fournir un marché »où ce travail est valorisé.

Minecraft est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, PC et mobile. Karmaland 5 est l’une des séries de streamers actuellement en cours. Auron a déclaré qu’en son absence, les règles de TortillaLand 2 ne seraient pas modifiées.

Source | Mojang