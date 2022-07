House of the Dragon montre son propre Game of Thrones avec les dragons les plus imposants

House of the Dragon, la préquelle tant attendue de Game of Thrones, sera diffusée dans un peu plus d’un mois exclusivement sur HBO Max, une nouvelle série que les fans de Game of Thrones attendent comme de l’eau en mai. Maintenant, ses créateurs ont partagé une bande-annonce spectaculaire et épique avec des sous-titres en espagnol que vous pouvez voir sur ces lignes et qui anticipe un nouveau combat pour le trône de fer bien avant les événements de la série originale, avec les majestueux dragons comme axe central. de son développement.

House of the Dragon ouvre le 22 août

Ainsi, cette nouvelle adaptation de l’oeuvre de George RR Martin arrivera sur HBO Max le 22 août 2022 et présentera un total de 10 épisodes dans lesquels on nous racontera l’histoire et les intrigues de la Maison Targaryen dans sa montée en puissance, en comptant sur la force de ces créatures fantastiques colossales.

House of the Dragon dispose d’un casting spectaculaire et étendu dirigé par Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy et Steve Toussaint ainsi que d’autres noms tels que Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel et Rhys Ifans. Le casting comprend Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes et Savannah Steyn.

«La série préquelle trouve la dynastie Targaryen à l’apogée absolue de sa puissance, avec plus de 15 dragons sous son règne. La plupart des empires, réels et imaginaires, s’effondreraient de ces hauteurs. Dans le cas des Targaryen, le lent déclin commence près de 193 ans avant les événements de Game of Thrones, lorsque le roi Viserys rompt un siècle de tradition en nommant sa fille Rhaenyra héritière du trône. Mais lorsque Viserys engendre plus tard un fils, la cour est choquée car Rhaenyra maintient son statut d’héritière, et les germes de la division sèment la friction dans tout le royaume. »

Source | HBO Max France