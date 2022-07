Terminator donnera sa loi dans Call of Duty: Warzone durant le mois d’août

Call of Duty: Warzone et Vanguard vous réservent une surprise dans le cadre de leurs renforts de mi-saison 4. Un classique comme le Terminator fera ses débuts tout au long du mois d’août dans deux packs skins à durée limitée. L’un d’eux vous permettra de survivre dans le battle royale comme le modèle T-800 de Terminator 2 : Judgment Day.

Que comprennent les packs skins Terminator dans Call of Duty: Warzone et Vanguard ?

Le Terminator T-800 Tracer Pack comprend dix produits skins liés à la suite du film original. Le skin d’opérateur ultra rare vous habille de ses lunettes de protection et de sa veste en cuir, avec son propre mouvement de finition et son jeu de surbrillance. Vous trouverez également un plan de fusil d’assaut ultra appelé « processeur de réseau neuronal », deux plans légendaires, un charme, un emblème animé et un réticule spécial.

Le deuxième pack est dédié au Terminator T-1000, un skin d’opérateur qui a également une valeur Ultra. Il conserve son propre finisseur et ses points forts, en plus de trois plans d’armes légendaires. Complet avec horloge « futur alternatif », emblème animé et carte de visite animée.

Il n’a pas transpiré pour l’instant quels sont les modèles d’armes choisis, pas même le prix de chacune. Si l’on tient compte des cas précédents, le montant des Points COD peut monter jusqu’à 2400 (19,99 euros). Le jour exact de l’arrivée n’a pas non plus été confirmé.

Les renforts de Call of Duty: Warzone et Vanguard Saison 4 arriveront le 27 juillet à 19h00 (CEST). Parmi le contenu, le nouvel événement Fortune’s Keep se démarque avec des zombies, des navettes portables et Rebirth of the Dead, un autre mode spécial de la prison d’Alcatraz dans lequel vous vous battrez pour ne pas être infecté.

Source : Blog Call of Duty