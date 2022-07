FIFA 23 embrasse la nouvelle génération sur PC et détaille son système de cross-play

FIFA 23 arrive comme la dernière danse entre EA Sports et FIFA. Ses adieux après près de 30 ans de collaboration ne sont pas exempts d’évolutions importantes, notamment en termes de connectivité. Dès son lancement, il proposera le Cross-play sur toutes les plateformes, mais avec des limitations. De plus, la version PC est mise à jour pour intégrer toutes les fonctionnalités de la génération actuelle.

Comment le Cross-play fonctionnera-t-il dans FIFA 23 ?

La société a utilisé une partie des antécédents de FIFA 22 pour tester la manière dont les plates-formes de connexion de différentes familles s’emboîteraient. À cette occasion, il était limité à plusieurs modes de jeu dans le package utilisateur avec la version nouvelle génération, c’est-à-dire PS5, Xbox Series X|S et Google Stadia. Les tests semblent avoir porté leurs fruits, et c’est que dans le prochain opus les possibilités sont élargies.

Le système de cross-play de FIFA 23 divise la communauté en fonction de la génération à laquelle elle appartient. La PS4 et la Xbox One se joueront sans restrictions, tandis que le deuxième pack est composé de PS5, Xbox Series X | S, PC et Google Stadia. Vous pourrez vous connecter avec des amis dans des modes tels que les matchs amicaux en ligne et l’équivalent Ultimate Team. Cela est dû au fait que les deux consoles 2013 présentent des différences jouables en ce qui concerne les technologies telles que HyperMotion2 utilisées dans leurs successeurs.

L’unification des écosystèmes aura un impact direct sur la rapidité du matchmaking. Vous pourrez jouer contre des joueurs de votre même génération dans des modes tels que Saison en ligne, FUT Rivals, FUT Champions, FUT Online Friendlies et FUT Draft Online. Essentiellement, la prise en charge s’étend aux modes de jeu 1v1.

FIFA 23, sur le point d’être lancé

Comme nous l’avons dit, FIFA 23 devrait être lancé le 30 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC, Google Stadia et Nintendo Switch (Legacy). Quelques jours avant, le 27 septembre, ceux qui ont acheté l’Ultimate Edition pourront participer à l’accès anticipé.

Source : EA Sports