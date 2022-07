Combien coûte le pass saisonnier Fall Guys ?

Depuis que Fall Guys est devenu gratuit, Mediatonic a introduit un nouveau type de monnaie, les haricots. Cette monnaie est celle utilisée pour acheter des articles skins tels que des costumes ou des gestes, ainsi que le pass de saison lui-même. Le pass mentionné a deux sections différentes, la gratuite et la payante, mais combien coûte-t-il exactement ?

La saison 1 a commencé et se poursuivra jusqu’en août prochain. Il compte 100 niveaux au total : tous les joueurs pourront obtenir gratuitement 50 des récompenses, mais pour accéder à toutes, ils devront payer le prix du pass de saison, soit 950 haricots. En euros, ce serait environ 7,99 euros, car c’est le prix établi dans le store pour acheter 1 000 grains.

Haricots Fall Guys : Gratuit pour tous.

Combien coûtent les haricots en store ?

1 000 grains : 7,99 euros

2 800 grains : 19,99 euros

5 000 grains : 31,99 euros

13 500 grains : 79,99 euros

Bien que ce type de monnaie soit disponible à l’achat avec de l’argent réel dans le store, les joueurs pourront également gagner des Beans en jouant à Fall Guys. La progression gratuite du pass saisonnier vous permet de débloquer 300 haricots, tandis qu’avec la progression payante, vous pouvez obtenir un total de 1 200 haricots.

Fall Guys: Free For All est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC (Epic Games Store). Comme il s’agit d’un titre gratuit, les utilisateurs de la console n’auront pas à payer d’abonnement pour profiter du jeu.

Récemment, Mediatonic a reconnu l’un des problèmes rencontrés par certains joueurs lors de la visualisation de skins dans le store. Avant de recevoir un message de confirmation, certains utilisateurs ont découvert qu’ils avaient acheté les skins par erreur. Le studio a promis de corriger le bug et a offert des remboursements à toutes les personnes concernées.

Source | Médiatonique