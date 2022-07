Les Rings of Power mettront en vedette le mouton noir de la famille Tolkien

Il y aura un Tolkien aux manettes de The Rings of Power, la nouvelle série du Seigneur des Anneaux que prépare Amazon Prime Video. Ce ne sera pas John Ronald Reuel Tolkien (JRR pour les amis), mais il s’en foutra. Les créateurs et showrunners de la série, JD Payne et Patrick McKay, ont confirmé que Simon Tolkien, le petit-fils de l’homme qui a insufflé la vie à la Terre du Milieu, a participé en tant que consultant et que ses contributions ont été « inestimables ».

Également romancier, Simon Tolkien était autrefois célèbre pour avoir quitté le domaine de Tolkien pour aider Peter Jackson dans la trilogie du Seigneur des anneaux. Le Tolkien Estate, pour ceux qui ne le savent pas, est l’organisation juridique qui gère le travail et le domaine de JRR Tolkien, qui est dirigé par les enfants et petits-enfants de l’auteur. Le conseil d’administration lui a retiré son adhésion à cause de cet affront. Il est devenu le mouton noir de la famille pour avoir été l’un des rares Tolkiens à avoir collaboré avec le cinéma et la télévision à l’adaptation de son ancêtre.

« La première fois que nous avons rencontré Simon Tolkien, nous n’y croyions pas, nous nous sommes dit : « Nous voici assis à côté du petit-fils de JRR Tokien lui-même ». Et ce n’était que le début de ce qui a fini par être un relation extrêmement riche et profitable », ont expliqué les showrunners. Sa perspicacité, son souci du détail et sa passion pour les personnages et la structure de The Rings of Power sont évidents à chaque page du scénario. Travailler avec Simon a été l’expérience d’une vie. »

JRR Tolkien (à gauche) et Simon Tolkien (à droite).

« J’ai aimé assister à Amazon Studios avec la série », a reconnu Simon Tolkien lui-même, « et j’ai particulièrement aimé parler avec JD Payne et Patrick McKay du travail de mon grand-père. »

C’est drôle parce que, cependant, The Rings of Power n’adapte pas un roman de Tolkien existant, mais dans The Second Age, une période de temps définie des milliers d’années avant Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit. Tolkien (JRR) l’a relatée dans les annexes LOTR, mais il n’a jamais raconté ses histoires avec les détails et le soin que veulent JD Payne et Patrick McKay.

La série racontera des événements tels que la montée au pouvoir de Sauron ou la création de l’anneau unique, et tout à partir du 2 septembre prochain, lors de sa première sur Amazon Prime Video. Au cas où vous n’auriez pas suivi l’actualité de The Rings of Power ces derniers jours, la série vient de sortir une nouvelle bande-annonce et a publié plusieurs affiches dans lesquelles elle a montré le méchant principal.