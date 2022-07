Nintendo supprimera Fire Emblem Fates et fermera Wii U et 3DS eShop en 2023

Nintendo commence à fermer les services en ligne pour ses consoles de génération précédente. À partir de mars 2023, l’eShop pour la Wii U et la 3DS fermera, bien que certaines méthodes de paiement largement utilisées cesseront d’être prises en charge beaucoup plus tôt.

Nintendo a averti que cela reviendrait en février de cette année, mais nous avons maintenant des dates et des détails plus précis. L’eShop Wii U et 3DS fermera définitivement le 27 mars. La prise en charge des achats directs avec une carte de crédit ou de débit a déjà pris fin. À partir du 29 août, vous ne pourrez plus ajouter de nouveaux fonds à votre eShop en utilisant des cartes-cadeaux.

De fin août à mars 2023, vous ne pourrez échanger des codes que sur l’eShop. Cependant, il y a une exception – Fire Emblem Fates sera retiré de la vente le 28 février 2023 et ses DLC seront également retirés le 27 mars.

Une fois l’eShop fermé le 27 mars 2023, vous pourrez toujours y accéder pour retélécharger les jeux précédemment achetés. Les services en ligne pour les jeux 3DS et Wii U ne seront pas affectés.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Cela devait finir par arriver, mais il est toujours dommage de voir un ancien store de console tomber en panne, surtout lorsque la console de remplacement n’inclut pas la rétrocompatibilité.