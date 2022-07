Tous les Pokémon en vedette de chaque journée communautaire de 2022 et liste des attaques spéciales

Les Journées Communauté Pokémon GO sont un rendez-vous incontournable pour tout fan du jeu qui se respecte, car c’est le seul moyen d’obtenir de nombreux Pokémon et attaques spéciales. Au cas où vous vous demanderiez ce que vous avez manqué et où vos amis ont obtenu une certaine capacité, nous vous laissons avec un aperçu de tous les Pokémon de chaque journée communautaire et de leurs mouvements spéciaux respectifs.

Journée communautaire janvier 2022 – Spheal

L’année a commencé avec Spheal apprenant les mouvements Dusty Snow et Icicle au cas où nous l’attraperions et évoluerions vers Walrein. C’est précisément cela (et avec ces mouvements) qui a été le grand dominateur des ligues PVP compétitives.

Journée communautaire classique janvier 2022 – Bulbizarre

Le légendaire Bulbasaur est également arrivé en mars et a appris l’attaque exclusive de la plante féroce lorsqu’il s’est transformé en Venusaur. Une attaque simplement mortelle.

Journée communautaire février 2022 – Hoppip

Hoppip, le Pokémon Pissenlit, était le protagoniste de février. En se transformant en Skiploom, il a reçu l’attaque chargée d’Acrobat.

Journée communautaire de mars 2022 – Alolan Sandshrew

Les Pokémon Souris, Kanto et Alolan Sandshrew, ont appris Shadow Slash et Shadow Claw lorsqu’ils sont devenus Sandlash lors de la Journée Communauté en mars.

Journée communautaire avril 2022 – Stufful

En avril, c’était au tour de Stufful, qui a obtenu la capacité Drain Punch quand il a grandi et est devenu Bewear.

Journée communautaire classique avril 2022 – Mudkip

Après deux évolutions, les Mudkips de l’événement April Classic sont devenus Swampert avec Hydro Cannon, l’une des attaques de type Eau les plus puissantes.

Journée communautaire de mai 2022 – Geodude

De leur côté, les May Geodudes sont venus avec unwind, la deuxième attaque qui donne le plus d’énergie par tour.

Journée communautaire juin 2022 – Deino

Le Deino, plus tard Zweilous, et enfin Hydreigon, sont venus avec Vile Spin, devenant le meilleur Pokémon de type Attaque et Ténèbres.

Journée communautaire de juillet 2022 – Starly

Tous les Starlys qui ont évolué en Staravia lors de l’événement de juillet connaissaient l’attaque rapide Tornado. Avec lui, ils ont infligé 16 dégâts dans les combats d’entraîneurs et 25 dans les gymnases et les raids.

Journée communautaire août 2022 – Zigzagoon

La journée communautaire d’août a déjà une date et un protagoniste : Zigzagoon. Comme toujours, tous ceux que nous attrapons pendant l’événement évolueront vers Galarian Linoone et plus tard Galarian Obstagoon, à quel point ils apprendront l’attaque chargée d’obstruction.