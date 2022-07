La version étendue et la plus drôle de Spider-Man: No Way Home a déjà une date dans les salles espagnoles

Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version, la version étendue et « la plus drôle » selon Sony Pictures, a déjà une date de sortie en France ainsi que dans de nombreux autres pays du monde. Cela a été partagé par les responsables à travers une publication officielle et dans laquelle on peut voir une image du film avec les différentes dates de sortie. Ainsi, la nouvelle version de Spider-Man : No Way Home sortira dans les salles espagnoles le 23 septembre 2022.

Les trois Spider-Man de retour au cinéma

Ainsi, « La version avec plus de plaisir » sortira dans les salles du monde entier à travers différentes dates de sortie, commençant en Indonésie le 31 août et se terminant en Corée du Sud le 6 octobre. Comme nous le disons, en France, il sera disponible le 23 septembre. Mais, quelles nouveautés intégrera cette nouvelle version ? Pour le moment, Sony Pictures n’a pas précisé le nouveau contenu, bien qu’il ait été signalé qu’il y aurait beaucoup plus de séquences des trois Spider-Man ensemble, ce qui a été exclu pour la version standard sortie en salles.

On ne sait pas non plus combien de minutes supplémentaires il aura. Avec ce renouveau, Sony Pictures entend continuer à augmenter une collection déjà impressionnante de 1 901 millions de dollars de la version originale, un chiffre qui plaçait Spider-Man : No Way Home à la sixième place des films les plus rentables de l’histoire, même non sortis en Chine. Ce renouveau n’atteindra pas non plus ce pays asiatique. On verra s’il parvient à atteindre le prochain film du classement, Avengers : Infinity War et ses 2 048 millions de dollars.

Pour le moment, la continuité de Tom Holland en tant que Spider-Man n’est pas officielle, même si l’acteur devrait bientôt revenir pour une nouvelle trilogie dans le cadre de l’UCM, quelque chose qui est abandonné après la fin de No Way Home, déjà avec un Spider-Man plus mature.

Source | images sony