Star Wars: Andor joue dans un spot télévisé avec de nouvelles images

L’Empire Galactique est au sommet de sa puissance, mais quelque chose mijote, une rébellion. Star Wars : Andor, la prochaine série originale de Disney+ basée sur l’univers créé par George Lucas, sera diffusée à la fin du mois prochain. Petit à petit, Lucasfilm a lancé la machinerie marketing et vient de présenter un spot télévisé avec de nouvelles images, que vous pouvez voir dans le tweet ci-dessous.

Cassian Andor était l’un des personnages principaux du film Rogue One : A Star Wars Story, qui se déroule cinq ans après cette série originale. La préquelle se concentrera sur le personnage de Diego Luna, un agent qui effectue de dangereuses missions d’infiltration, tandis que d’autres futurs dirigeants de la Rébellion exercent leur influence depuis d’autres sphères de pouvoir.

Le sénateur Mon Mothma, joué à nouveau par Geneviève O’Reilly, travaille dans l’ombre de Coruscant, le cœur politique de l’Empire galactique, où réside également Dark Sidious, l’empereur Palpatine. Le politicien expérimenté, qui a vécu l’époque républicaine, doit être très prudent, car les espions peuvent être n’importe où.

Andor aura enfin 2 saisons

Les fuites et les rumeurs parlaient d’un total de 5 saisons, après une réduction à 3, mais la durée de la série au final ne sera que de 2, chacune avec 12 épisodes au total. Alors que la première saison sera structurée en blocs de trois épisodes, dans la seconde chacun de ces blocs représentera une année complète.

Après Le The Book Of Boba Fett et Obi-Wan Kenobi, Star Wars : Andor sera diffusé sur Disney+ le 31 août. Elle sera suivie de la deuxième saison de La Remesa Mala et de la série animée Tales of the Jedi. The Mandalorian 3, Ahsoka et Skeleton Crew (la série au budget le plus élevé de la saga) iront jusqu’en 2023.

Source | Le monde souterrain de Star Wars