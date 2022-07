Journée communautaire Pokémon GO d’août 2022 avec Zigzaton de Galar

Il est temps de sortir l’agenda et de marquer une nouvelle date sur le calendrier. Nous connaissons déjà notre prochain rendez-vous mensuel avec Pokémon GO. La Journée Communauté d’août 2022 sera centrée sur Zigzagoon de Galar, le Pokémon Petit Raton laveur, et aura lieu le samedi 13 août entre 11h00 et 14h00, toujours heure locale. Passons en revue son attaque vedette, ses recherches spéciales et tous les bonus de l’événement :

Bonus de la journée communautaire pour août 2022

Les bonus de la Journée Communauté Pokémon GO pour août 2022 sont toujours les mêmes :

Triple poussière d’étoiles par prise.

Double bonbon pour chaque Pokémon attrapé.

L’encens activé pendant l’événement durera trois heures.

Les modules de leurre activés dureront également trois heures.

Prendre des instantanés pendant la journée communautaire aura une récompense spéciale.

Double chance pour les entraîneurs de niveau 31 (ou supérieur) de recevoir Candy++ lors de la capture de Pokémon.

Toutes les transactions que nous effectuons pendant l’événement (et jusqu’à cinq heures après) nécessiteront 50 % de poussière d’étoiles en moins).

Il est possible de faire un échange spécial supplémentaire jusqu’à un maximum de trois par jour (uniquement pendant l’événement et jusqu’à cinq heures après celui-ci).

Il y a aussi un nouveau bonus pour les groupes qui nous fera apparaître un Linoone de Galar si nous collaborons avec d’autres entraîneurs dans plusieurs captures en utilisant un seul module d’appât.

Journée communautaire juillet 2022 : Zigzagoon de Galar

Tous les Zigzagoon capturés pendant la journée communautaire (ou jusqu’à cinq heures plus tard) pourront évoluer en Galarian Linoone, puis Galarian Obstagoon, auquel cas ils apprendront l’attaque chargée d’obstruction. Avec lui, nous infligerons 15 dégâts dans les combats d’entraîneurs (augmentant également notre défense et réduisant celle de l’adversaire) et un peu plus, 20 dégâts, dans les gymnases et les raids.

Pendant toute la durée de l’événement (rappelez-vous, de 11h00 à 14h00), non seulement vous retrouverez Zigzagoon plus souvent, mais vous pourrez également accéder à la recherche spéciale « Notes de terrain : Zigzagoon ». L’enquête coûtera 1 euro et nous pourrons acheter des billets pour nous ou pour nos amis.

En ce qui concerne les raids, si nous avons acheté un raid premium ou un pass de combat, à la fin de l’événement, nous aurons trois heures pour participer aux raids quatre étoiles (de 14h00 à 17h00). Linoone de Galar y apparaîtra et, s’ils parviennent à le capturer, Zigzagoon de Galar apparaîtra pendant 30 minutes et dans un rayon de 300 mètres autour du gymnase où nous tiendrons les combats.

Recherche temporaire de Galarian Zigzagoon

La Journée Communautaire d’août 2022 s’accompagne également d’une enquête temporaire pour tous qui aura lieu ce même 13 août de 11h00 à 19h00. Pour le terminer, nous devons capturer 100 Zigzagoon et, ce faisant, nous débloquerons les récompenses suivantes :

Chapeau Obstagoon

Lunettes d’Obstagoon

Gants d’obstagoon

Pose Obstagoon