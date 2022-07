Zack Snyder répond à Rolling Stone : « Si j’avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, venge-moi »

Pas plus tard qu’hier, le média réputé Rolling Stone a publié un article controversé sur le complot présumé utilisé par Zack Snyder et son environnement pour réaliser son Snyder Cut of Justice League tant attendu, un film qui a fini par être présenté en première il y a un peu plus d’un an sur HBO Max. Un article qui a dévoilé des pratiques présumées contraires à l’éthique du cinéaste par le biais de bots pour des campagnes virales sur les réseaux sociaux, mentionnant même des menaces envers les responsables de Warner Bros. Désormais, le réalisateur a réagi à toutes ces informations publiées par ledit magazine ; Aux côtés de Snyder, l’acteur Ray Fisher (Cyborg), très actif contre les pratiques de Warner Bros. lors du tournage du film, a qualifié l’article amateur et « hit piece ».

Zack Snyder et Ray Fisher : front commun

Ainsi, le rapport Rolling Stone a fourni des données concrètes, telles que l’utilisation affirmée de jusqu’à 13% de bots et de faux comptes dans des campagnes virales en faveur de la coupe Snyder, le tout par l’intermédiaire d’une personne spécifique spécialisée dans le marketing numérique et que Snyder , auparavant, a déjà nié savoir. On souligne même que Snyder et Fisher ont collaboré pour lancer des appels viraux sur les réseaux sociaux, chose « catégoriquement fausse » selon le réalisateur.

Quoi qu’il en soit, Zack Snyder a réagi audit rapport après quelques heures, comme d’habitude, à travers son profil dans Vero. Et il l’a fait avec une image promotionnelle de la Justice League de Zack Snyder accompagnée du message suivant : « Si j’avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. » C’est une phrase que le réalisateur a déjà montrée lors du tournage de Batman v Superman : l’aube de la justice et qui sert de réponse ironique à toutes ces informations que lui et Fisher considèrent comme fausses.

Fait intéressant, toute cette polémique coïncide avec la sortie numérique du Snyder Cut, disponible depuis hier.

Source | Le Direct