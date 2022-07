Auron exclut de changer les règles de TortillaLand 2 : « Je suis un vieux chien, tu ne peux pas me tromper »

AuronPlay part en vacances, mais non sans quitter le développement de TortillaLand 2, la série Minecraft qui comprend bon nombre des créateurs de contenu et des influenceurs les plus importants, bien ligotés. Son départ ne indique pas que les règles vont changer, bien au contraire. Le streamer a clairement indiqué que les règles de TortillaLand sont intouchables. « Je suis un vieux chien, vous ne pouvez pas me tromper », a-t-il déclaré.

« Les règles de Tortilla sont très claires et indiscutables », a-t-il déclaré lors d’un de ses streamings. « Quatre heures de streaming. Puis-je en faire deux de temps en temps, puis encore deux ? », demande-t-il de manière rhétorique. « Non, non, quatre heures consécutives de streaming. » Auron prévient que « si vous partez », vous n’entrerez pas « avant le lendemain ».

Et il a ajouté : « Ils ne vont pas me taquiner, les amis. Je suis un vieux chien, vieux chien, tu ne me trompes pas, tu ne peux pas me tromper », a-t-il chanté. « Bien sûr, parce qu’il y a des gens qui disent ‘dans les deux heures et puis coïncider avec Ibai pendant une heure. Et puis je suis aussi d’accord avec Spreen et j’y vais à un autre moment ». Non, mon roi, pas pendant que je commande. Tu ne vas pas me tromper, tu ne peux pas avec moi. Comme les autres, oui. »

Auronplay.

En vacances jusqu’au 1er août

Auron a commencé ses vacances le 15 juillet et dureront deux semaines, jusqu’au 1er août. Pendant ce temps, TortillaLand 2 continue sa route en l’absence de son organisateur. Ce n’est pas la seule saga de Minecraft qui est en cours. Karmaland 5 a également commencé son voyage récemment.

Dans un autre ordre d’idées, Ibai Llanos s’est mis dans le skin d’un agent immobilier dans son projet Ibai Inmuebles, que nous détaillons dans cette news. Il consiste essentiellement à enregistrer des vidéos à l’intérieur des maisons à vendre pour les présenter aux acheteurs potentiels. Serez-vous capable d’en vendre à l’avenir ? La première vidéo sera disponible cette semaine, comme l’a révélé Ibai lui-même.

