Multiversus, Combien Cela Coûte T Il D'obtenir Tous Les Skins ?

MultiVersus fait briller ses scénarios avant la bêta ouverte, qui aura lieu le 26 juillet sur console et PC. Ce brawler de Super Smash Bros. suivra un modèle free-to-play, il sera donc possible de le télécharger gratuitement, bien qu’il ait des microtransactions skins. Tous ces éléments ne peuvent pas être obtenus en jouant, comme le publie VGC, qui a fait une estimation de l’argent qu’il en coûtera pour tout obtenir.

Le jeu dispose de deux systèmes de monétisation : les pièces sont gagnées en jouant et peuvent être utilisées pour débloquer des objets, des skins, etc. Cependant, le Gleamium ne peut être obtenu qu’avec de l’argent réel, et une partie des skins est achetée exclusivement avec cette monnaie.

Gleamium est disponible en différents packs

450 unités de Gleamium : 4,99 euros

1 000 unités de Gleamium : 9,99 euros

2 200 unités de Gleamium : 19,99 euros

6 000 unités de Gleamium : 49,99

En ajoutant le prix de la passe de combat (plus de détails ci-dessous) et ce que coûtent les skins, les animations VFX, les railleries, les emotes et les bannières, le total s’élève à 30 300 Gleamium. En tenant compte des cours de cette monnaie, traduits en argent réel, la somme s’élève à plus de 250 euros.

Battle Pass de pré-saison disponible maintenant

Warner Bros. Games a rapporté que les joueurs peuvent mettre la main sur le Battle Pass de pré-saison, qui ouvre la porte aux utilisateurs pour relever des défis et débloquer des récompenses. Selon le communiqué de presse, ce contenu a du contenu gratuit, mais aussi une version premium payante. Ce pass durera plus de deux semaines et se terminera le 8 août. Peu de temps après, le 9 août, le Battle Pass de la saison 1 débutera.

La société a également souligné que toute la progression obtenue lors de la phase de bêta ouverte sera transférée aux versions suivantes du jeu, tout au long de la vie du titre.

MultiVersus sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Source | VGC