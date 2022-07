Sony affirme que Top Gun Maverick doit son succès à Venom 2, Spider-Man 3 et Uncharted

Top Gun : Maverick, le nouveau film de Tom Cruise, fait déjà partie des 20 films les plus rentables de l’histoire grâce à une récolte de 1,2 milliard de dollars, un record en temps de pandémie pour Paramount Pictures. Bien que tout le monde ne célèbre pas le succès de la compétition de la même manière ; à tel point que Sony Pictures prétend qu’une grande partie du succès de la suite de Top Gun leur revient. Cela a été reconnu par Sanford Panitch et Josh Greenstein, co-présidents de Sony Pictures, dans une récente interview.

Sony pense avoir ouvert la voie à Top Gun 2

A tel point que Sony Pictures a marqué le but de ramener le grand public dans les salles pendant la pandémie grâce à ses nombreuses premières, à commencer par Venom : Il y aura Massacre et ses plus de 500 millions de dollars de recettes. Mais il y a plus; Les deux directeurs de la division cinéma de Sony affirment que leurs prochains blockbusters, Ghostbusters : Beyond (206 millions de dollars bruts) et, surtout, Spider-Man : No Way Home (1,9 milliard de dollars), ont été déterminants.

Inexploré

« Lorsque nous avons commencé à sortir des films en octobre dernier, il n’y avait pas vraiment d’autres grandes sorties. Tout le monde avait passé ses grands films à cet été. Nous avons pris un risque en sortant Venom en salles. Ensuite, nous doublons Ghostbusters: Beyond. Quand tous les studios ont fui, nous avons triplé la mise avec Spider-Man : No Way Home, notre propriété intellectuelle la plus importante et la plus importante. »

« Il y a beaucoup de presse sur Top Gun : Maverick en ce moment. Des choses comme « Le cinéma est de retour ! » D’une manière étrange, je dirais que Top Gun profite de notre déménagement. Venom est le début de l’histoire qui a permis à Top Gun d’atteindre le succès qu’il a. Ces choses-là ne se font pas du jour au lendemain, cela prend du temps », concluent-ils auprès de Sony Pictures, non sans rappeler une autre de leurs grandes premières avec Uncharted et ses 401 millions de dollars au box-office.

