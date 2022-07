John Romero, le créateur de Doom et Quake, travaille sur un nouveau FPS avec Unreal Engine 5

John Romero, le célèbre créateur de titres aussi influents dans l’industrie du jeu vidéo que Doom et Quake, a un nouveau projet en cours. Et il semblerait que le père du FPS moderne se lance à tout va, puisqu’il a l’intention de créer un nouveau jeu vidéo basé sur Unreal Engine 5, la dernière version du moteur graphique bien connu qui donne ces derniers temps de si bons résultats dans de nombreux projets, tant professionnels qu’amateurs . Cela a été annoncé via son compte Twitter officiel, offrant aux développeurs intéressés à rejoindre le projet en envoyant leur CV.

John Romero revient dans la mêlée avec un nouveau FPS

« Romero Games recrute pour un nouveau FPS. Rejoins l’équipe! C’est une nouvelle aube pour Romero Games. Nous travaillons avec un grand éditeur pour développer le prochain jeu de tir de John Romero : un nouveau FPS basé sur une nouvelle IP originale. Notre équipe s’agrandit et nous recherchons des personnes talentueuses pour tous les postes et tous les niveaux d’expérience, en particulier ceux ayant une expérience dans Unreal Engine 5″, peut-on lire dans le communiqué officiel partagé par John Romero lui-même.

Bien sûr, comme le souligne le développeur, il s’agit d’une nouvelle adresse IP pour laquelle il n’y a aucune information. Avec quelle nouvelle histoire le père de Doom et Quake va-t-il nous surprendre ? De plus, il prétend avoir le support d’un grand éditeur, avec lequel tout indique que ce sera un jeu vidéo exceptionnel dans le genre du jeu de tir à la première personne.

À tel point que ni le nom, ni les plateformes, ni l’éditeur lui-même qui soutient le projet n’ont transpiré. Dans la section des questions fréquemment posées du site officiel de Romero Games, on peut lire qu' »il est trop tôt pour partager plus d’informations à son sujet ». Nous espérons entendre bientôt de nouvelles informations sur le retour de John Romero.

Source | Jean Romero