Destiny 2 célèbre l’événement Solstice avec des armures et des armes gratuites

Destiny 2 célèbre le Solstice avec une grille d’objets gratuits pour tous les joueurs de son univers. À partir du 19 juillet et jusqu’au 9 août, vous trouverez de nouvelles opportunités pour étendre votre arsenal, comme le canon à main légendaire Something New.

Développez votre arsenal au solstice dans Destiny 2

Dès que vous assistez à l’événement, que vous trouverez dans la Tour avec son organisatrice, Eva Levante, vous recevrez un ensemble d’armures Solstice redessinées. À partir de là, une chaîne de défis commencera dans laquelle vous pourrez l’envelopper d’hologrammes saisissants sur sa surface. L’activité Bonfire Party vous permettra d’affronter des vagues d’ennemis autour du bûcher. Si vous réussissez, vous améliorerez vos statistiques d’armure.

Eververso élargira sa collection avec un assortiment de skins liés à l’été. Dans le même emplacement, vous pouvez ajouter une carte d’événement qui comprendra à la fois des récompenses gratuites et payantes ; vous pouvez le mettre à niveau pour un montant spécifique dans la boutique.

Votre chemin à travers le Solstice vous mènera à travers les défis du nouveau sceau. Lorsque vous les aurez tous terminés, vous recevrez le titre « Escorte du lama », avec lequel vous pourrez réclamer votre épinglette exclusive pour une durée limitée. Les promotions du Bungie Store s’étendent au t-shirt Solstice 2022 exclusif pour tous ceux qui terminent la quête initiale.

Cette période de contenu coïncide avec la saison des tourmentés, qui se déroulera jusqu’au 23 août dans le cadre du support post-lancement de l’extension The Witch Queen. Chez Netcost nous la qualifions de « meilleure extension à ce jour ». « Pendant quelques instants, il approche les niveaux de révolution que The Taken King supposait pour l’original. Et il le fait en misant sur les racines qui ont permis à Bungie de briller sur la scène internationale. Votre campagne est l’élément de contenu qui a la plus grande valeur. C’est amusant, c’est varié, et (enfin) c’est autre chose entre fusillade et fusillade. » Vous pouvez lire l’analyse complète sur ce lien.

Source : communiqué de presse (Bungie)