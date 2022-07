Apex Legends embrasse l’anime dans Gaiden, son nouvel événement; dates, récompenses gratuites…

Apex Legends parle en code anime lors de l’événement Gaiden, sa nouvelle période thématique désormais disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Du 19 juillet au 2 août, vous pourrez jouer à des modes de jeu spéciaux pour débloquer des objets skins liés à la promotion. On vous dit tout ci-dessous.

C’est l’événement Gaiden dans Apex Legends

Gaiden tourne autour du retour d’Armed and Dangerous, le mode de jeu qui oppose les joueurs à n’utiliser que des fusils de chasse ou des fusils de sniper. Son mandat dans Apex Legends s’étendra tout au long de l’événement sur une rotation de carte qui comprend Stormpoint, World’s End et Olympus.

Les récompenses seront divisées en tous les lots hebdomadaires. Le premier, du 19 au 26 juillet, vous permettra d’obtenir le skin épique Great Thunder pour Fuse, le charme d’arme Bionic Buddy et le skin épique Downpour pour le fusil 3030. Le second, en revanche, dispose d’un spray holographique , un Gaiden Event Pack et un Apex Pack jusqu’au 2 août.

Vous pouvez également étendre votre armoire à skins avec des packs supplémentaires sur le thème de Gaiden. Respawn Entertainment note « 40 articles limités » qui incluent des skins légendaires pour Revenant, Octane, Wattson et Mirage. Presque rien. Comme pour les récompenses gratuites, leur apparition sera divisée en un lot chaque semaine lié à l’onglet des offres spéciales de la boutique. Bien sûr, vous devez apporter vos pièces Apex.

Vous devez garder à l’esprit que les packs Gaiden vous garantissent un article d’événement non dupliqué, donc si la fortune est de votre côté, vous pouvez en collecter plusieurs de ceux disponibles dans le store sans passer par la caisse. Ceux qui collectent les 40 objets recevront le skin Apex Commander pour Bangalore, caractérisé comme une tenue Prestige. Vous pouvez en obtenir jusqu’à trois variantes en remplissant des défis spécifiques une fois que vous avez déverrouillé la base.

Source : Electronic Arts