No More Heroes 3 revient au-delà de Nintendo Switch en octobre

No More Heroes 3 étend sa couverture au-delà de la Nintendo Switch. Les fans de Travis Touchdown pourront profiter de cet opus sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC (Steam) à partir du 14 octobre prochain en format physique et numérique.

En Europe, l’édition physique qui sera commercialisée inclura quelques bonus sans surcoût, comme un petit artbook avec des illustrations de Yusuke Kozaki, trois cartes d’art et un poster recto-verso mettant en scène Travis et son Demzamtiger. Son lancement sur le reste des plateformes aura lieu près d’un an et deux mois après avoir fait de même sur la console Nintendo actuelle.

No More Heroes 3 : « Le meilleur tueur de la galaxie »

Avec ces mots, nous avons commencé notre analyse, où il a obtenu une note de 7,5 sur 10. Nous y avons dit que « le retour de Travis Touchdown dans un jeu vidéo avec le gameplay classique de la saga mérite d’être célébré, bien que ce retour ait pas été tout le bien que l’on pouvait attendre. C’est agréable de voir de vieux amis, de vieux ennemis et parfois des caméos fous et inattendus. Nous ne sommes pas du tout face à un mauvais jeu, mais nous en faisons face à un jeu qui, s’il avait été plus travaillé graphiquement et techniquement, pourrait facilement devenir exceptionnel ».

Tout au long des plus de 20 heures d’aventure, nous avons eu le sentiment « que la pandémie de COVID » avait « affecté négativement » son développement ». Parmi ses faiblesses on retrouve des sections de monde ouvert « peu travaillées » et « beaucoup de contenu de remplissage qui apporte assez peu ». En fait, déjà sur Nintendo Switch, nous avons souligné que c’était « irrégulier au niveau technique ». Ses problèmes de performances et d’expérience utilisateur sont deux des sujets en attente à approuver dans cette relance. Vous pouvez lire le texte intégral sur ce lien.

Source : Jeux merveilleux