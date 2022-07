Fortnite : pack Anime Legends annoncé ; prix, contenu et date de sortie

Epic Games a annoncé le pack physique 2022 pour Fortnite Battle Royale : le pack Anime Legends. Ce lot de Fortnite comprend de nouvelles versions de Midas, Rox et Penny avec une esthétique anime. Juste en dessous, nous vous montrons ce qu’il contient, et nous vous disons combien cela coûte et quand il sort :

Quand sort le pack Fortnite Anime Legends ? Combien ça coûte?

Le pack Fortnite Anime Legends sera disponible dans les stores du monde entier sous forme physique à partir du 14 octobre 2022. Il sera également disponible dans les stores numériques (Epic Games Store, PlayStation Store, Microsoft Store et Nintendo eShop) à partir du 22 octobre 2022. Nous vous rappelons que les packs au format physique n’incluent pas de disque ou de carte de jeu dans le cas de la Switch ; il s’agit simplement d’une boîte vide avec un code à l’intérieur, à échanger dans la boutique numérique correspondante.

Art officiel du pack Anime Legends dans Fortnite

Dans les deux cas, il vous en coûtera 19,99€ TTC. Veuillez noter que le prix des forfaits numériques Fortnite est généralement fixe, tandis que les forfaits physiques peuvent faire l’objet d’une vente, selon le store.

Que comprend le pack Fortnite Anime Legends ?

Le pack Fortnite Anime Legends apporte un total de dix articles skins. Ils sont les suivants:

Geste de kart

Art officiel du geste Kartcito dans Fortnite

Ce geste transversal permet de se déplacer monté sur un kart.

Midas Objects Équipement Doré

Illustration officielle de Midas Gold Equipment dans Fortnite

Apparence d’équipement Midas Gold (comprend des styles supplémentaires).

Accessoire de sac à dos Gold Shock.

Outil de ramassage Katana 24 carats.

Objets Rox rebondissants



Art officiel de Rox rebondissant à Fortnite

skin Rox Bounce.

Accessoire de randonnée Spinning Berry.

Outil de récolte Fire Edge.

Liste des objets de Penny



Art officiel de Penny Lista dans Fortnite

Liste de Penny de skin.

Petit accessoire de sac à dos Black Bag.

Outil de récolte Flashing Blade.

Comme nous l’évoquions plus haut, ce pack sortira en octobre 2022, donc ce sera lors de la saison 4 du chapitre 3 de Fortnite. Dans notre guide Fortnite toujours mis à jour nous vous donnons les clés du jeu (nous sommes actuellement dans la saison 3 du chapitre 3 ) ; Nous vous disons, par exemple, comment terminer toutes les missions ou comment monter de niveau rapidement.

