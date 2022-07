Yakuza 8 chauffe les rues avec ses premières images et confirme l’arrivée d’un combattant MMA

Yakuza 8 reste un mystère pour les fans de la saga Ryo ga Gotoku Studio. Le début de scène d’Ichiban Kasuga avec Yakuza : Like a Dragon a fait consensus dans une communauté habituée à côtoyer le Dragon de Dojima depuis plus d’une décennie. Bien que nous ne sachions toujours pas quand le huitième opus arrivera sur le marché, SEGA a autorisé la distribution des premières images d’une version en développement.

Voici à quoi ressemblent les premières images de Yakuza 8 en temps réel

Dans les images, on peut voir Ichiban Kasuga avec une apparence quelque peu modifiée par rapport à ses débuts (avec la permission de Ryu ga Gotoku Online, exclusif au Japon). Il apparaît les cheveux attachés en catogan, loin de l’Afro permanent qui le caractérise. Avec lui, le retour de deux des personnages phares de l’aventure précédente est confirmé : Yu Nanba et Koichi Adachi. Les trois discutent à l’intérieur d’une maison.

Pour ceux qui n’ont pas joué à Yakuza : Like a Dragon, les deux étaient des personnages qui faisaient partie du groupe d’Ichiban tout au long de l’aventure. Pour l’instant, il n’y a aucun signe d’autres noms de poids, tels que Saeko Mukoda ou Joon-gi Han. Masayoshi Yokoyama, président du studio, confirme au cours de la vidéo que Yakuza 8 présentera une nouvelle ville, bien qu’il n’ait pas transpiré s’il le fera. prendre le rôle principal au style Isezaki Ijincho (Yokohama) ou ce sera un quartier secondaire comme Sotenbori (Osaka). Yokoyama a également insisté sur le fait qu’ils avaient un autre projet en développement.

Les images proviennent de la visite de Mikuru Asakura dans les bureaux de l’équipe au Japon. Pour ceux qui ne savent pas qui il est, Asakura est un combattant d’arts martiaux mixtes renommé qui évolue dans le domaine professionnel depuis 2012. En effet, ces derniers mois, son nom a fait la une des journaux en tant que combattant qui mettra dans un ring au grand champion Floyd Mayweather. L’exposition aura lieu en septembre.

Sa visite fait partie d’une action promotionnelle dans laquelle Yokoyama et d’autres responsables du studio Ryu ga Gotoku l’invitent à faire partie du jeu, ce qu’Asakura accepte avec joie. Dans la dernière partie de la vidéo, nous pouvons voir comment se déroule le processus de capture 3D.

Que sait-on de Yakuza 8 ?

Yakuza 8 (nom non définitif) sera le premier projet du studio sans la participation de Toshihiro Nagoshi, créateur de l’IP. Nous savons que les événements de la suite de Like a Dragon n’auront pas lieu immédiatement après sa conclusion, mais se dérouleront des années plus tard.

Début mai, c’est Yokoyama lui-même qui fait le point sur l’état du développement. À ce moment-là, il a fait valoir que les acteurs de la voix avaient commencé à enregistrer les dialogues. L’arc narratif n’avait pas non plus été bouclé, même si sur ce dossier il a assuré que c’était loin « d’être un mauvais signe » et qu’en aucun cas il n’y avait eu de ralentissement dans ses plans internes. Nous en saurons plus tout au long de cette année 2022.

