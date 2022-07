Mario Strikers: Battle League annonce ses mises à jour gratuites avec Daisy comme signature estivale

Tito Floren s’est conformé. Désolé, nous voulions dire oncle Nintendo. La société a promis des mises à jour gratuites pour Mario Strikers : Battle League Football et a commencé à livrer. Les premières recrues du jeu Next Level Games seront Daisy (dont l’absence à la poursuite d’Estela est une constante dans les derniers travaux du plombier) et Shy Guy. Les deux proviendront de la main d’une nouvelle armure et d’un nouveau scénario : Desert Ruins.

Nintendo a présenté le DLC (nous le répétons, entièrement gratuit) dans une nouvelle bande-annonce dans laquelle nous voyons tout son contenu en action. Les utilisateurs de Mario Strikers : Battle League Football pourront le télécharger à partir du 21 juillet.

Mises à jour Mario Strikers: Battle League

Daisy ajoutera très bientôt plus de personnages, de skins, de modes et d’étapes. Comme cela s’est produit avec Mario Tennis Aces et de nombreuses autres sagas sportives de Nintendo, la société a l’intention de le soutenir dans les mois à venir. Dans le passé, il avait l’habitude de le faire pendant un an, et pour l’instant avec Mario Strikers : Battle League Football, il le fera pendant au moins les 6 prochains mois. Deux autres mises à jour ont déjà été confirmées avant la fin de 2022 :

Dans l’analyse Netcost, où Mario Strikers: Battle League Football a obtenu un 8, nous avons commenté que, malheureusement, le pire dans le jeu est que « quelque chose de rare dans le contenu arrive, à la fois dans les modalités et dans les éléments à débloquer. Nous manquons de plus de variété , défis et secrets que nous avons vus dans la saga elle-même et dans d’autres sports Mario. Nous verrons si avec ces mises à jour la situation s’inverse.