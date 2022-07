Si vous avez Final Fantasy VII Remake sur PS5, vous ne pourrez pas réclamer PS Plus Intergrade par erreur

Les abonnements PlayStation Plus Extra et Premium viennent d’ajouter Final Fantasy VII Remake Intergrade à leur bibliothèque de jeux, ainsi qu’une poignée d’autres titres. Cependant, les membres du service qui avaient déjà la version remaniée du classique sur PS5 ont rencontré un message d’erreur indiquant qu’ils ne peuvent pas accéder ou réclamer du contenu Intergrade.

En plus du jeu de base amélioré, ce produit comprend l’épisode bonus Intermission, mettant en vedette Yuffie, l’un des personnages secrets de l’original. L’aventure, qui se déroule parallèlement à celle de Cloud, Tifa, Barrett et compagnie, ne peut pas plaire à ceux qui possèdent déjà une copie numérique du titre de base. Chez Netcost, nous l’avons vérifié et nous avons également reçu le message susmentionné. Nous le reproduisons ci-dessous :

« Le produit ne peut pas être acheté pour les raisons suivantes : il y a eu un conflit entre ces produits que vous possédez et le produit que vous essayez d’acheter, Final Fantasy VII Remake », indique le message, étiqueté comme une erreur d’achat et que vous peut voir juste sous ces lignes.

Message d’erreur lors de la tentative de réclamation de Final Fantasy VII Remake Intergrade.

pas encore de solution

Jusqu’à présent, ceux qui passaient de PS4 à PS5 ne pouvaient pas non plus acheter Intergrade, mais pouvaient acheter le DLC Intermission séparément. Maintenant, cependant, la situation est différente, car le DLC n’est pas disponible séparément sur PlayStation Plus. La solution est apparemment simple : introduire ce contenu téléchargeable en tant que produit distinct. Cependant, pour le moment, ni Square Enix ni Sony Interactive Entertainment n’en ont parlé.

Final Fantasy VII Remake Intergrade est disponible pour PS5 et PC. La suite a déjà été officiellement annoncée pour la console nouvelle génération de Sony et s’intitulera Final Fantasy VII Rebirth, avec une fenêtre de sortie fixée pour l’hiver 2023/2024. Il y aura un troisième jeu vidéo qui clôturera la trilogie réinventée, bien que Square Enix n’ait pas encore annoncé son nom.

Ce sont tous les jeux qui ont été ajoutés au catalogue PS Plus Extra et Premium.