2023 sera « l’année la plus excitante de l’histoire de Dead Cells »

Sorti en 2018, Dead Cells est un jeu de plateforme d’action rogue-lite inspiré de metroidvania proposant des combats rapides et frénétiques aux côtés d’une quantité presque infinie d’armes uniques. Depuis sa sortie, le jeu a reçu des mises à jour de contenu cohérentes. 4 ans plus tard, le jeu continue de battre son plein, 2023 promettant d’être « l’année la plus excitante de l’histoire de Dead Cells ».

Dans un article sur Steam, le développeur de Dead Cells, Motion Twin, a discuté de l’avenir du jeu en déclarant: «Nous prenons une petite pause après les annonces constantes d’alpha / bêta / de mise à jour pour éliminer la croyance selon laquelle, avec le dernier DLC ‘The Queen et la mer », nous sommes à la fin ou presque de la durée de vie de Dead Cells. Nous pouvons voir comment les gens ont fini par penser cela, mais les rapports sur notre mort ont été grandement exagérés… »

Avec cela, l’équipe a publié une roadmap pour le jeu, soulignant la prochaine année de mises à jour de contenu. Cet été apportera avec lui « le panchaku tant attendu et une nouvelle tenue de tête de flamme basée sur nos bandes-annonces animées bien-aimées, une tonne de rééquilibrage sur les armes et les objets, retravaillant le système légendaire pour le rendre plus intuitif et intéressant, une arme Soul Knight et tenue et vous pourrez caresser les animaux.

Les mois d’automne ajouteront une multitude de modes de ruée vers les boss, vous permettant de perfectionner vos compétences tout en gagnant de nouveaux éléments à débloquer. La saison d’hiver apportera une autre mise à jour, bien que l’équipe la garde actuellement « cachée », nous devrons donc attendre et voir.

La révélation la plus excitante est peut-être le fait que les mises à jour se poursuivront jusqu’en 2023, l’année à venir étant «de loin notre plus grande année depuis le lancement de la version 1.0 et nous sommes ravis de vous montrer ce que nous avons préparé dans les coulisses. .”

L’équipe a conclu en affirmant que « nous sommes vraiment au milieu de la vie de Dead Cells », ce qui indique que nous pourrions voir de nouveaux contenus tomber pour le jeu jusqu’en 2026. Il sera intéressant de voir à quel point les différents Dead Cells seront arriver en fin de vie par rapport à la version 1.0 déjà riche en contenu du jeu.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Jouez-vous à Dead Cells ? Que pensez-vous de toutes les mises à jour jusqu’à présent ? Aimeriez-vous voir Motion Twin travailler sur un nouveau jeu ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.