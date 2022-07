PlayStation ferme son support 1 à 1 sur Twitter

À mesure que la technologie devient de plus en plus compliquée, toutes sortes de problèmes commencent à surgir sur une base individuelle. Dans des moments comme ceux-ci, on se tourne généralement vers une ligne d’assistance officielle pour s’assurer que le problème est résolu. Malheureusement, Sony fermera bientôt son support PlayStation 1 à 1 sur Twitter, le remplaçant par des guides d’auto-assistance.

Si jamais vous deviez rencontrer un problème sur votre système PlayStation, l’un des meilleurs moyens de rechercher une résolution rapide était de contacter Assistance PlayStation via Twitter, où vous pourriez recevoir une communication individuelle, vous permettant de rechercher une réponse aussi immédiate que possible. Malheureusement, ce service va bientôt disparaître, avec le compte officiel « AskPlayStation » indiquant :

« À partir du 1er août, l’assistance PlayStation 1 à 1 via Twitter ne sera plus disponible. Pour vous connecter avec l’assistance PlayStation, visitez [HERE]. Pour des articles d’assistance et des ressources d’auto-assistance, visitez [HERE]. Pour des vidéos d’assistance, visitez [HERE].”

Bien qu’il soit compréhensible que ce service soit fermé (car le support 1 à 1 est souvent irréalisable, en particulier pour une marque aussi grande que PlayStation), il est néanmoins décevant de le voir être interrompu. Les guides d’auto-assistance sont utiles, mais uniquement dans les cas où le problème est de nature générique.

Pouvoir aller sur Twitter pour demander de l’aide avec un problème étrange ou sur mesure était un grand réconfort pour les joueurs PlayStation. Bien sûr, vous pourrez toujours envoyer un e-mail à l’entreprise pour obtenir de l’aide avec des besoins spécifiques, mais la facilité d’accès offerte par « AskPlayStation » était inestimable, et en tant que tel, il est dommage de le voir disparaître.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Avez-vous déjà contacté l’assistance PlayStation sur Twitter ? Quelle était la raison derrière cela? Êtes-vous déçu de voir le service disparaître ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.