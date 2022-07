Zack Snyder a utilisé des robots et a menacé Warner Bros. d’obtenir sa coupe Snyder, selon Rolling Stone

Le réalisateur Zack Snyder (300 ans, Man of Steel, Batman v Superman) aurait utilisé des bots et de faux comptes et aurait proféré des menaces à l’encontre de différents administrateurs de Warner Bros. afin d’obtenir son tant attendu Snyder Cut of Justice League. C’est ce qui ressort d’une étude réalisée par un média aussi important que Rolling Stone avec Warner Bros. lui-même, soulignant qu’une partie importante des campagnes #ReleaseTheSnyderCut et #RestoreTheSnyderVerse était pilotée par de faux comptes.

Justice League et la coupe Snyder

Ainsi, après la sortie ratée en salles de Justice League de Joss Whedon, un mouvement a commencé à émerger sur les réseaux sociaux demandant la version de son réalisateur d’origine, Zack Snyder. Pendant plus de deux ans, de nombreux comptes ont promu des hashtags soutenant la soi-disant Snyder Cut, le réalisateur lui-même faisant partie du mouvement et partageant le matériel de ce qu’il avait sauvé. Après une campagne médiatique aussi intense, Warner Bros a finalement donné le feu vert au projet, le présentant en première au printemps 2021 sur HBO Max.

Maintenant, et après plus d’un an depuis la première de Zack Snyder’s Justice League, un rapport détaillé a été publié qui garantit que jusqu’à 13% des comptes qui ont activement participé au mouvement étaient faux, bien au-dessus des 5% de bots qui sont généralement détectés dans les mouvements viraux des réseaux sociaux.

Appels au boycott des sorties de Warner Bros., cyber-harcèlement des dirigeants de l’entreprise et même menaces de Zack Snyder lui-même à un dirigeant de Warner Bros. pour la suppression des noms de Geoff Johns et Jon Berg de son film : « Je vais les tuer sur les réseaux sociaux. »

De plus, un accent particulier est mis sur le harcèlement personnalisé et la diffamation d’Anna Sarnof, présidente de Warner Bros. de 2019 jusqu’au printemps dernier, lorsqu’elle a quitté son poste après la fusion de WarnerMedia avec Discovery, le tout pour s’assurer qu' »il n’y avait pas de Snyder ». Cut », qui a suscité la colère des fans sur les réseaux sociaux.

Dans l’ensemble, il semble que les positions de Warner Bros. et de Zack Snyder semblent plus éloignées que jamais et que le soi-disant SnyderVerse ne sera très probablement jamais poursuivi.

Source | Pierre roulante