Bungie poursuit le streamer Destiny pour tricherie, interdiction d’évasion et menaces contre les employés

Il y a quelques semaines, nous avons appris que Bungie poursuivait un Destiny YouTuber pour avoir enfreint les conditions d’utilisation, saboté les activités de Bungie et harcelé les employés. Maintenant, Bungie poursuit un autre créateur de contenu Destiny, cette fois pour des contournements d’interdiction répétés et des menaces envers le personnel de l’entreprise.

Bungie a déposé une plainte (via TGP) contre la personne derrière la chaîne Twitch, Miffysworld. Au fil des ans, le streamer s’est principalement concentré sur le contenu de Destiny 2, mais il s’avère qu’ils ont également triché à plusieurs reprises dans le jeu et éludé les interdictions avec de nouveaux comptes. Le procès de Bungie affirme également que le streamer a proféré des menaces contre Bungie et ses employés. Une autre partie du procès prétend que Miffysworld était également actif sur un forum où les gens achètent et vendent des comptes volés.

Au fil du temps, le streamer a « créé treize comptes distincts » pour tenter d’échapper aux interdictions. En raison de tout cela, Bungie demande 150 000 $ en dommages-intérêts légaux, ainsi que des frais supplémentaires de 2 500 $ pour chaque fois que le streamer a utilisé un logiciel de triche dans le jeu. Bungie souhaite également une injonction permanente pour interdire au streamer de s’engager avec Bungie, ses employés et les joueurs de Destiny 2.

Bungie a déposé une série de poursuites ces dernières années, ciblant principalement les fabricants et les vendeurs de triche. Tout récemment, l’un de ces cas a été réglé, un groupe de vendeurs de triche acceptant de payer un règlement de 13,5 millions de dollars.

En règle générale, Bungie ne poursuit pas les tricheurs individuels, mais en regardant l’intégralité du procès, il semble que Miffy tweete de plus en plus de déclarations inquiétantes contre Bungie. À un moment donné, il a exprimé sa volonté de commettre un incendie criminel au siège de Bungie et a également affirmé qu’un responsable de la communauté Destiny « ne serait pas en sécurité », car Miffy déménageait dans une zone voisine.

Actuellement, le compte Twitch du streamer est toujours actif, mais Twitch interdira probablement le compte une fois qu’il aura vent du procès.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : La tricherie n’est qu’une petite partie de ce procès. Le fait est que Miffy a également tweeté des menaces contre Bungie et certains de ses employés individuels, et a également acheté et vendu des comptes volés sur des forums. À ce stade, il est difficile de s’opposer à ce que Bungie fasse tomber le marteau.