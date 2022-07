Dragon Quest Treasures vous emmènera dans une ruée vers l’or dans son système de chasse au trésor

Dragon Quest Treasures continue de découvrir ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre alors qu’ils se lancent dans Draconia le 9 décembre exclusivement pour Nintendo Switch. Ce spin-off du onzième opus numéroté nous placera aux avant-postes de la direction de notre propre gang de monstres.

Comment fonctionne Dragon Quest Treasures ?

Erik et Mia ne passeront pas inaperçus parmi les vétérans. Les deux personnages se lancent dans un voyage pour amasser les trésors les plus convoités des îles de Draconia. Chacun d’eux aura un thème spécifique dans lequel nous devons utiliser les monstres appropriés non seulement pour combattre, mais aussi pour naviguer dans la scène.

Par exemple, dans l’un d’eux, il y a des mers de lave que nous devons surmonter avec l’utilisation d’un monstre ailé. Les capacités spéciales du bestiaire de Dragon Quest sont essentielles pour atteindre les trésors les plus difficiles. Pour les trouver, vous devez utiliser le chercheur de fortune, un appareil qui active une boussole autour du personnage. Plus nous nous rapprochons du trésor, plus nos monstres seront excités, auquel cas nous utiliserons la vision du trésor pour pouvoir le localiser à travers leurs yeux.

Toute la boucle jouable est liée aux monstres, depuis le combat jusqu’à la localisation de ces fortunes. Une fois entre vos mains vous devrez les emmener à votre base où ils seront expertisés. Le montant de Giles que vous recevez peut être investi dans l’amélioration de votre groupe et l’expansion de la base d’une manière qui ne s’est pas encore concrétisée. Dans un communiqué, Square Enix souligne que certains des trésors seront des objets emblématiques de la franchise, on trouvera donc en eux un objet de collection pour les fans.

On connaissait sa première bande-annonce dans le cadre du Nintendo Direct Mini organisé le 28 juin dernier. Vous pouvez le voir via ce lien.

Source : communiqué de presse (Koch Media)