Le costume Fall Guys en forme de gode que Twitter a censuré

Quelles sont les choses que le subconscient a? Le nouveau skin Fall Guys est venu prouver à quel point nos esprits sont sales. Ces jours-ci, le jeu a pris l’habitude de donner un costume à quiconque entre pour jouer à un jeu, « une GROSSE surprise », disent-ils, et disons que sa forme allongée a fait bondir les deux diamants dans l’esprit de certains joueurs. Eh bien, sur le leur et sur Twitter. Le réseau social a censuré le costume pour nudité et attentif à la façon dont il décrit l’image et les raisons de la cacher :

« Un Fall Guy se retire dans le coin de la pièce lorsqu’une très grande forme entre. Nous ne pouvons pas voir quelle est la forme, juste son ombre. Il semble être une grande forme ronde avec deux petites formes incurvées à la base. Qui ou qu’est-ce qui pourrait projeter une si longue ombre ? »

Les blagues sur la sensibilité de Twitter n’ont pas été faites pour mendier et la publication accumule près de 250 000 likes, 20 000 retweets et plus de 5 000 commentaires plaisantant et répondant avec des mèmes également censurés. Il y a ceux qui célèbrent l’engagement de Fall Guys envers la fragilité masculine de ses utilisateurs et ceux qui déplorent que, lorsque les choses se gâtent, la combinaison n’ait pas les pouvoirs d’aspiration de son Statisfyer Pro 2 rose. Mais bon, il ne pleut jamais au goût de tout le monde.

Si la combinaison suscite des insécurités en vous, ne vous inquiétez pas, chez Netcost, nous avons également un guide sur la façon de saisir et de pousser lorsque nous sommes au travail (dans Fall Guys, évidemment…). Nous savons également comment Fall Guys se termine et combien de temps cela dure, à la minute dorée, et même pour les amis des fourrures et des fétiches rares, une revue des meilleurs skins Fall Guys. N’oubliez pas de toujours les lire avec protection.