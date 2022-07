La FTC pourrait prendre une décision finale sur l’accord Activision Blizzard de Microsoft en août

En février, quelques semaines après que Microsoft a annoncé son intention d’acquérir Activision Blizzard, la FTC, ainsi que d’autres régulateurs du monde entier, ont lancé des enquêtes pour déterminer si l’accord devait ou non être approuvé. Maintenant, il semble que l’enquête de la FTC touche bientôt à sa fin.

La Federal Trade Commission des États-Unis a demandé à Microsoft et Activision Blizzard des informations sur l’accord en mars, et selon Dealreporter et Seeking Alpha, Microsoft a depuis fourni toutes les informations recherchées par la FTC. Selon les règles de la FTC, cela déclenche un compte à rebours de 30 jours pour la FTC, à la fin duquel elle devra décider d’arrêter la fusion, négocier des conditions spéciales pour l’acquisition, ou clore l’enquête et permettre à l’affaire de se dérouler sans entrave. .

À ce stade, Microsoft a promis de rester neutre sur tout syndicat qui pourrait se former chez Activision Blizzard, et la société a promis de conserver les plus grandes franchises d’Activision, comme Call of Duty, multiplateforme.

En supposant que tout reste dans les délais, la FTC pourrait avoir une décision sur la fusion de Microsoft d’ici la fin du mois d’août. Cependant, ce n’est pas seulement l’approbation de la FTC dont Microsoft a besoin. Les régulateurs de l’UE et du Kingdom-Uni examinent également l’accord, de sorte que des décisions finales seront nécessaires de tous les côtés.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Microsoft prévoit de clôturer la fusion Activision Blizzard au premier semestre 2023, alors ne vous attendez pas à ce que tout soit finalisé pour l’instant. Même si tous les régulateurs approuvent l’accord d’ici la fin de cette année, cela pourrait encore prendre quelques mois pour conclure et intégrer pleinement les deux sociétés.