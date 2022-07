Shanks est-il le dernier méchant de One Piece ?

S’il y a quelques jours, nous avons partagé un message d’Oda avant la fin de One Piece dans lequel il nous demandait d’attacher nos ceintures de sécurité et nous faisait dresser les cheveux sur la tête, nous promettant le meilleur dernier tronçon de n’importe quel manga, soyez prudent car nous avons un nouvelle carte de l’auteur entre nos mains. Le mangaka s’est désormais mis à parler de Shanks et a déclenché toutes sortes de rumeurs sur le rouquin. Le chemin est-il pavé pour faire de lui le méchant ultime ?

« Dans les prochains jours, avant les premières de One Piece RED en août, nous publierons plusieurs vlogs de son protagoniste, Uta-Chan », commence Oda. « Ça va durer 4 à 5 minutes, et ses mots pourraient contenir quelques indices. Parce que… quel genre de vie a eu Utah ? Si c’est la fille de Shanks, pourquoi ne pourrait-elle plus être avec lui ? Dans le film vous en découvrirez peut-être de vrais sur les soi-disant « » »Great Pirate Shanks » »… S’il vous plaît, donnez une chance à ce film quand il sortira en salles. »

Shanks est-il mauvais dans One Piece ?

On a encore quelques larmes quand on se remémore l’aube de One Piece et le moment où Shanks a donné son chapeau de paille à Luffy. Ou quand il s’est présenté à Marineford et a prononcé un discours sur la perte, la vie de pirate et l’importance de pleurer des amis décédés. Sans parler de notre sourire quand nous l’avons vu trinquer avec Ace ou demander à Mihawk des informations sur la façon dont allait le futur roi des pirates. Et qu’en est-il de son visage fier lorsqu’il a vu l’affiche de Luffy monter en récompense et qu’il a lu aux informations qu’il était le Cinquième Empereur ?

Cependant, les choses telles qu’elles sont. Depuis le saut de temps, la rousse est apparue plutôt rarement et avec des panneaux sensiblement plus sérieux et plus sombres. Et le pire de tout, Shanks a rencontré le gouvernement mondial pour leur donner des informations sur Luffy. Est-il un traître ? Les rumeurs qui l’appellent un tenryuubito sont-elles vraies ? C’est la dernière fois qu’on entend parler de lui.

On a du mal à croire qu’il puisse être le méchant, mais en mettant le nom de « grand pirate » entre guillemets et en promettant de découvrir « quelques vérités sur lui » bientôt, Oda n’a fait que donner des ailes à ceux qui spéculent sur Shanks comme le final. méchant de One piece

Quand One Piece RED sort-il en salles ?

One Piece RED sortira au Japon et en France le 6 août 2022. Il arrivera par étapes dans le reste du monde, bien qu’en France nous n’ayons toujours pas de date officielle. Le synopsis du film se lit ainsi :

« Les chapeaux de paille, la marine et des millions de mélomanes du monde entier se réunissent pour écouter la voix d’Uta, la star du festival de musique Elegy Island. Mais ce qui devait être un concert normal deviendra quelque chose de complètement différent lorsque Luffy apparaît sur la scène et on découvre qu’Uta est en fait la fille de Shanks ».

Oda pourra-t-elle sauver les retrouvailles avec Shanks pour le montrer sur grand écran ? Le film fera-t-il des cloques en étant canon et essentiel à l’histoire ? Sommes-nous face à un nouveau moment Naruto et Hinata dans l’histoire du manga ?