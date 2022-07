Les meilleurs skins Fall Guys: liste des skins les plus rares, les plus originaux et les plus curieux du jeu

La compétition continue dans Fall Guys : Free for all, un jeu qui est passé au modèle free-to-play et qui pose des tests fous dans lesquels il ne peut y en avoir qu’un. Le jeu Mediatonic comprend des microtransactions skins, ce qui indique bien sûr aussi que des skins de toutes sortes sont vendues. Mais qu’en est-il des plus étranges et des plus curieux ? Voici une liste de quelques-uns des plus intéressants.

Quels sont les skins les plus particuliers de Fall Guys ?

Piquants

Façade bleu bébé

testeur de collision

Bulletin

chat robot

Grand méchant

Crabe de Gordon

haut de chasseur

Motif rayures zébrées

Chell

Mon ami Pedro

P-Corps

motif pirate

Scout

Fall Guys: Free For All est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. Le titre est passé au modèle free-to-play avec quelques problèmes dans sa nouvelle boutique. Mediatonic a reconnu un bug qui fait payer les joueurs pour les skins avant de recevoir un message de confirmation. Face à cette situation, le développeur a annoncé qu’il indemniserait toutes les personnes concernées.

En plus d’assurer qu’ils amélioreront le store, ils ont promis que « tous les remboursements demandés à partir du 21 juin 2022 seront effectués » jusqu’à ce que le store soit amélioré. Comme si cela ne suffisait pas, ils donneront Grandis « à tout le monde ».

La première saison de Fall Guys se poursuit et durera jusqu’en août prochain, lorsqu’il y aura de nouveaux tests thématiques, des skins et bien plus encore. Bien que cette production ait été initialement lancée sur PS4 et Steam, le rachat de Mediatonic par Epic Games a modifié la stratégie. Le jeu n’est plus disponible sur la plateforme de Valve, il est donc désormais exclusif à Epic Games Store. Prêt pour les tests ? Nous vous expliquons comment le télécharger gratuitement ici.

