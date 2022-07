Netcost-Security Games : Razer Kishi V2 – Pas tout à fait un contrôleur « zéro compromis »

Le terme « jeu mobile » est chargé, évoquant des images de titres freemium, de microtransactions et de pratiques prédatrices. Alors qu’une grande majorité des jeux disponibles sur le Google Play Store ou l’App Store d’Apple entrent dans ces catégories, la puissance de ces petites dalles de smartphone minces est à bien des égards inégalée et peut être utilisée pour jouer à des centaines, voire des milliers, de jeux sur console. .

Jouer à des jeux vidéo à l’aide d’entrées tactiles est malheureusement une expérience tout à fait médiocre et constitue le principal facteur qui freine le jeu mobile. Les fabricants d’accessoires ont essayé de contourner cette limitation pendant des années, mais malheureusement leurs capacités n’ont pas été à la hauteur de leurs ambitions. Razer a récemment sorti le contrôleur de jeu mobile Kishi V2 USB-C, et après avoir mis la main dessus, je peux dire en toute sécurité qu’objectivement parlant, le Razer Kishi V2 est le meilleur contrôleur de jeu mobile actuellement disponible – même s’il est loin d’être parfait.

La différence Razer

Tout d’abord, qu’est-ce que le Razer Kishi V2 ? Il s’agit d’un contrôleur de jeu mobile universel USB-C à 99,99 £ qui, selon le fabricant, « apporte une expérience de jeu de classe console à votre smartphone ». En effet, le contrôleur est livré avec tous les boutons, joysticks et déclencheurs dont on pourrait avoir besoin, puis en ajoute quelques-uns supplémentaires pour plus de fonctionnalités.

Plus particulièrement, le Kishi V2 est livré avec deux boutons d’épaule supplémentaires, soit un total de trois de chaque côté. Pris en sandwich à côté des boutons d’épaule R1/L1 et des déclencheurs analogiques se trouvent des boutons M1/M2 petits mais très utiles, qui peuvent être programmés comme vous le souhaitez. Razer a assez intelligemment conçu les boutons M1/M2 suffisamment petits pour ne pas gêner les autres boutons d’épaule, tout en augmentant leur profondeur afin qu’ils soient distinctement ressentis lors de la prise en main du contrôleur. Le Kishi V2 dispose également de deux boutons supplémentaires non standard – l’un qui commencera à enregistrer votre écran, tandis que l’autre vous mènera directement à l’application Razer Nexus.

En parlant de l’application, le compagnon Nexus de Razer est ce qui vous permet de personnaliser toutes les commandes de Kishi tout en servant simultanément de lanceur de jeu. L’application Nexus rassemble tous vos jeux actuellement installés tout en recommandant d’autres titres compatibles avec les manettes disponibles à l’achat sur le Google Play Store. Pour un individu novice dans le jeu sur mobile, cette fonctionnalité de découverte de jeux pourrait s’avérer très utile grâce à son accent sur les titres de type console ainsi qu’à son esthétique minimaliste. Cependant, en tant que personne intimement familière avec le Play Store et ses jeux, le lanceur Nexus ressemble à bien des égards à un panneau d’affichage glorifié. Cela étant dit, il reste un incontournable pour ses seules fonctions de personnalisation des boutons – et le reste de ses « fonctionnalités » peut être ignoré facilement et en toute sécurité si vous le souhaitez.

Comme mentionné, ce n’est pas mon premier rodéo dans le monde du jeu sur mobile. Je possède plusieurs contrôleurs Android différents, du Gamesir x2 au Hyperkin Smartboy, ce qui m’a aidé à identifier et à apprécier les améliorations subtiles mais significatives apportées par le Kishi V2 – mais aussi ses inconvénients.

Le bon

Comme mentionné, il existe très peu de contrôleurs mobiles USB-C, et encore moins avec des déclencheurs analogiques. Heureusement, le Razer Kishi V2 est l’un des rares à disposer d’une telle fonctionnalité. Certes, peu de jeux tirent réellement parti des déclencheurs analogiques, le principal genre à les utiliser étant les jeux de course. Pourtant, qu’il soit utilisé tout le temps ou non, les déclencheurs étant de nature analogique aident à créer une sensation plus semblable à celle d’une console dans les mains, grâce à sa course de bouton abondante tout en vous donnant également une crête pour reposer vos doigts sur lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

En parlant de boutons, déclencheurs mis à part, le Razer Kishi V2 utilise des «boutons de micro-interrupteurs de pointe» et un D-pad mécanique pour une réactivité tactile et immédiate. Bien qu’ils soient certainement plus petits qu’un contrôleur de console dédié, les boutons sont tous confortablement placés et le D-pad est à la fois suffisamment grand et suffisamment précis pour tous vos besoins de jeu 2D. Mon Gamesir X2 et Hyperkin Smartboy présentent tous deux des clics erronés occasionnels avec leurs D-pads, en particulier lors du passage d’une entrée à une autre. Je n’ai pas rencontré de tels problèmes avec le Kishi V2. La fiabilité d’un contrôleur est l’un de ses aspects les plus importants et le Kishi V2 passe avec brio.

Cela étant dit, bien que les boutons soient objectivement bons, je préfère personnellement les clics plus doux et plus musclés d’un bouton à membrane en caoutchouc et d’un D-pad. Je dois souligner cependant qu’il s’agit d’une préférence personnelle et diffère d’une personne à l’autre. Cela étant dit, un grand nombre de contrôleurs de console, nouveaux et anciens, utilisent des boutons à membrane en caoutchouc, ce qui indique que vous êtes plus susceptible d’avoir de l’expérience avec les membranes en caoutchouc et qu’il vous faudra donc peut-être un peu de temps pour vous habituer au clic et à la courte course des boutons du micro-interrupteur. Je comprends pourquoi Razer opterait pour de tels boutons, car la course courte et le clic fort procurent une sensation immédiatement reconnaissable dans les doigts – très utile pour les titres multijoueurs ou compétitifs – mais je préfère simplement le contraire.

Bien qu’il ne soit pas rare pour les contrôleurs mobiles qui se connectent à votre téléphone via USB-C, le Kishi V2 dispose d’une charge passthrough, vous permettant de charger votre téléphone via la fente USB-C du contrôleur. Le Gamesir X2 inclut également la charge passthrough, bien que l’Hyperkin Smartboy ne le fasse pas – ce n’est donc pas toujours une garantie.

Le dernier point positif que j’aimerais commenter est la sensation générale de la main. Bien qu’il n’y ait pas un seul aspect du contrôleur qui le place au-dessus des autres, la courbure ciblée de l’appareil l’aide à bien se reposer entre mes mains, et le pont mince rétractable mais stable laisse beaucoup d’espace pour que vos doigts saisissent le contrôleur . Que ce soit en utilisant les déclencheurs et les manettes pour conduire une voiture dans Forza, ou en utilisant le D-pad et les boutons pour une plate-forme à l’ancienne, le Kishi V2 offrait une flexibilité dans la façon dont je pouvais tenir le système, me permettant de déplacer mon prise en main adaptée au jeu – même si je dois dire que les titres 2D étaient particulièrement agréables avec.

Le mauvais

Malheureusement, les sticks analogiques ne sont pas à mon goût. Bien que je ne puisse pas confirmer s’il s’agit exactement des mêmes bâtons utilisés pour la Nintendo Switch, ils ont certainement un aspect et une sensation identiques. Je n’ai subi aucune dérive du stick, et je ne peux pas dire s’ils développeront un tel problème à l’avenir, mais comme avec la Nintendo Switch, les sticks analogiques de Kishi ont très peu de profondeur Z et la circonférence de leur rotation laisse très peu d’espace pour Precision. Pour être juste envers Razer, il est assez difficile d’installer des sticks analogiques décents dans un contrôleur aussi petit et donc la plupart des ordinateurs de poche de jeu sortis ces jours-ci utilisent des sticks de type Switch.

Fait intéressant, le Gamesir X2 a opté pour sa propre solution, en utilisant des sticks analogiques qui parviennent à occuper un espace similaire tout en se sentant nettement mieux à utiliser. Positionnés en diagonale comme le Kishi V2, les sticks analogiques de Gamesir X2 sont deux fois plus hauts tout en présentant une tige plus épaisse et une plus grande circonférence de rotation. Ces trois changements offrent une expérience beaucoup plus précise et semblable à celle d’une console – bien que rien ne puisse se comparer aux manettes d’un contrôleur de console réel bien sûr.

Cela dit, si les bâtons de la Nintendo Switch ne vous dérangent pas, vous ne rencontrerez aucun problème avec les Kishi. En fait, vous pourriez avoir une expérience légèrement meilleure avec le Kishi en raison de sa conception plus ergonomique par rapport à la dalle plate qu’est la Nintendo Switch. Même ainsi, c’est loin d’être mon expérience analogique préférée (bien qu’en toute transparence, je méprise activement les Joy-Cons du Switch).

Le pont arrière extensible est conçu pour s’adapter à presque tous les principaux smartphones USB-C. Mon Google Pixel 6 Pro de 6,7 pouces s’adapte facilement avec beaucoup d’espace à revendre. Le Kishi est également livré avec deux jeux d’adaptateurs remplaçables, ce qui indique que tous les téléphones, sauf les plus marginaux, devraient s’adapter facilement. Cela étant dit, comme le contrôleur est entièrement composé de plastique, il y a très peu d’adhérence pour le haut du téléphone en particulier, ce qui indique qu’il peut glisser et pivoter avec très peu de force.

Votre téléphone ne tombera pas de la poignée grâce à la pression du pont rétractable du contrôleur, mais une fine couche de caoutchouc à l’intérieur aurait facilement éliminé ce problème, ce qui aurait permis une prise en main beaucoup plus solide et sûre. Comme mentionné, le contrôleur est presque entièrement en plastique, ce qui est bien, mais le dos texturé du Kishi V2 aurait également bénéficié d’être en caoutchouc à la place – bien que cette critique relève davantage de la préférence personnelle.

Le dernier défaut de la note vient du connecteur USB-C du Kishi et de sa rigidité, même si pour expliquer, je dois encore une fois me référer à ses concurrents. Le Gamesir X2 propose un connecteur USB-C légèrement allongé qui est également capable de s’incliner de haut en bas. Cette implémentation offre deux avantages clés : elle permet une meilleure prise en charge des cas et est plus susceptible de résister à l’épreuve du temps. Razer a noté que le Kishi V2 est capable de prendre en charge CERTAINS étuis de téléphone, et je peux certainement voir que cela est vrai.

Malheureusement, lorsque vous essayez d’utiliser le Kishi avec le Pixel et son étui, la profondeur supplémentaire du port USB-C du téléphone est légèrement hors de portée pour le Kishi, ce qui indique que pour moi, utiliser le contrôleur indique retirer l’étui du téléphone. Le connecteur USB-C allongé sur le Gamesir X2 est à peu près assez long pour me permettre d’utiliser le contrôleur avec mon étui, et sa flexibilité indique que je peux connecter le téléphone à un angle, puis l’ancrer en place sans causer aucun contrainte sur le contrôleur lui-même ou sur le téléphone. Je ne dis pas que le Razer Kishi va ruiner le port USB-C de votre téléphone, mais sa rigidité indique qu’il a le potentiel de causer plus de dégâts si une pression excessive est exercée accidentellement ou non sur le connecteur.

Conclusion

Tous ces choix mis à part, le Razer Kishi est le meilleur contrôleur de jeu Android USB-C que j’ai utilisé grâce à son petit facteur de forme, sa qualité de construction fiable et sa sensation de main confortable. Il peut y avoir un bon nombre de petits problèmes, mais aucun d’entre eux (à part peut-être les sticks analogiques de type Switch) ne nuit vraiment à l’expérience globale pendant le jeu.

Il y a certainement suffisamment d’inconvénients pour donner à certaines personnes une pause, mais si vous recherchez un contrôleur de smartphone USB-C (et il y a plus qu’assez de logiciels pour le justifier), le Razer Kishi V2 obtient la plupart des fondamentaux correctement – et les boutons M1/M2 suffisent à eux seuls à justifier une attention particulière, surtout si vous souhaitez utiliser votre téléphone pour l’émulation.

Maintenant que j’ai le Razer Kishi V2, le Gamesir X2 sera très probablement à la retraite. J’ai possédé une douzaine de consoles portables au cours de ma vie, et pourtant mon Pixel 6 Pro en combinaison avec le Kishi V2 est sans aucun doute l’un des plus confortables – juste derrière le Steam Deck. Bien sûr, le Steam Deck repousse les limites de ce qu’est un ordinateur de poche, et c’est donc une comparaison assez injuste. Cela étant dit, Razer affirmant que le Kishi V2 est un périphérique « zéro compromis », je pense qu’il est important de revenir légèrement sur une telle déclaration. Le Kishi V2 est génial, mais comme je l’ai expliqué, il est loin d’être une expérience sans compromis.

Même ainsi, vous auriez du mal à trouver un contrôleur Android USB-C qui offre une prise confortable dans un châssis mince et léger tout en incluant également des déclencheurs analogiques ; boutons reprogrammables supplémentaires ; et une qualité de construction fiable. Le Razer Kishi V2 parvient à faire toutes ces choses et plus encore, ce qui en fait un ensemble attrayant, à la fois physiquement et fonctionnellement.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Êtes-vous intéressé par le Razer Kishi V2 ? Avez-vous possédé des contrôleurs Android USB-C ? Qu’est-ce qui est un dealbreaker pour vous en ce qui concerne les manettes ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

