Loki 2 signe Rafael Casal de Blindspotting : nouvelles images du tournage dans… un McDonald’s ?

La saison 2 de Loki est déjà en plein tournage, comme on a pu le voir sur ses premières images leakées en extérieur. Maintenant, de nouvelles photos arrivent d’un endroit très particulier, en particulier d’un restaurant de la célèbre franchise de restauration rapide McDonald’s et qui aurait apparemment lieu dans les années 70, avec lequel nous reviendrions aux voyages temporaires constants de la première saison. De plus, la signature de l’acteur américain Rafael Casal de la série Blindspotting a été confirmée, bien que son rôle soit actuellement inconnu.

La saison 2 de Loki est toujours en tournage

Ainsi, selon le média Deadline, Rafael Casal (Blindspotting, The Woodpecker), jouera un rôle de premier plan dans l’intrigue de cette deuxième saison de Loki, bien que son identité n’ait pas encore été dévoilée. Bien que des sources assurent qu’il s’agirait de Zaniac, une entité maléfique capable de posséder des gens et qui est apparue dans différentes aventures de The Mighty Thor.

Ainsi, Casal rejoint un casting composé de Tom Hiddleston, Owen Wilson et Sophia DiMartino ; des noms comme Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaki et Jonathan Majors en tant que Kang sont également susceptibles de revenir. Loki 2 présente Eric Martin comme scénariste principal, Justin Benson et Aaraon Moorhead réalisant la plupart des épisodes.

En revanche, et suite aux dernières fuites d’images du tournage, on peut voir Loki à l’intérieur d’un restaurant McDonald’s, apparemment dans les années 70 si l’on tient compte du design de l’uniforme que porte le personnage de Sylvie, tel et tel qu’il souligner de The Direct. Qu’est-ce qui amènera Loki et le reste des protagonistes à continuer à voyager dans le temps ? Nous devrons attendre sa première saison 2 sur Disney + pour le savoir, probablement en 2023.

Source | Délais | The Direct