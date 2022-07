« Grounded » d’Obsidian devient une série animée

Grounded n’était pas le jeu que de nombreux fans d’Obsidian recherchaient lors de sa première annonce, mais le jeu de survie a parcouru un long chemin dans Early Access et en a impressionné beaucoup pendant cette période. Grounded devrait enfin être lancé complètement en septembre, mais le jeu principal ne sera pas le seul moyen de découvrir l’arrière-cour, car une série animée est également en route.

Tel que rapporté par Deadline cette semaine, Grounded obtient sa propre série animée, dirigée par Brent Friedman, qui a précédemment travaillé sur Star Wars Rebels, The Clone Wars et d’autres émissions. Des entreprises comme Waterproof Studios, SC Productions, Kinetic Media et Bardel Entertainment sont également associées au projet sous une forme ou une autre.

Tout comme le jeu, la série mettra en vedette quatre amis qui se sont retrouvés réduits à la taille d’un petit insecte. Ensemble, le groupe doit survivre aux dangers de l’arrière-cour, tout en perçant le mystère derrière la technologie qui rétrécit.

Il n’y a pas encore de casting, ni de fenêtre de sortie ni même de réseau. Vraisemblablement, l’un des principaux services de streaming finira par en obtenir les droits, mais pour l’instant, nous ne savons pas vraiment quand ni où nous pourrons le regarder.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Grounded est l’un des jeux que j’attends le plus avec impatience cette année. J’ai joué au premier chapitre de l’histoire en accès anticipé au lancement et ça m’a accroché. Il semblerait que certaines personnes à Hollywood soient également devenues accros.