FIFA 23 choisit Kylian Mbappé et Sam Kerr comme protagonistes de ses couvertures officielles

FIFA 23 boucle la boucle : ainsi que toutes les couvertures officielles du dernier opus de la franchise EA Sports. Kylian Mbappé et Sam Kerr sont à nouveau les footballeurs choisis pour jouer dans le répertoire du reste des éditions, à la fois l’édition standard et les versions de la dernière génération.

Le joueur du Paris Saint-Germain a l’honneur d’être le visage principal de FIFA 23 dans les deux générations, tandis que Kerr sera le protagoniste exclusif des mêmes éditions en Australie, en Nouvelle-Zélande et une édition exclusive via Amazon.

Couvertures de l’édition standard de FIFA 23 dans la génération actuelle.

FIFA 23, en route vers le marché

Toutes ces couvertures suivent la ligne bien connue de l’Ultimate Edition, qui restera dans l’histoire comme la première couverture mondiale d’un jeu vidéo de football EA Sports dans lequel le football masculin et féminin se partagent la vedette. Mbappé et Kerr ont été une fois de plus les repères d’une saison plus particulière, si possible, pour leur pays. La Coupe du monde approche à grands pas.

Le dévoilement des couvertures fait partie du prélude au grand dévoilement de FIFA 23, attendu le 20 juillet prochain à 18h00 (CEST). Au cours de cette journée, nous apprendrons de première main quelles sont certaines des nouveautés les plus pertinentes en termes de gameplay que le dernier FIFA d’EA Sports recevra.

Bien que nous ne puissions pas encore approfondir ses éléments en termes de contenu, le vice-président exécutif et directeur général d’EA Sports a laissé entendre il y a quelques mois que nous pouvons nous attendre à « beaucoup plus de fonctionnalités, de modes de jeu, de contenu de la Coupe du monde, d’équipes, de ligues, compétitions et joueurs que n’importe quelle autre FIFA jusqu’à présent. Tout cela fait partie d’un plan d’adieu pour faire de ce FIFA 23 « le jeu le plus ambitieux jamais créé » au sein de la saga.

Source : EA Sports