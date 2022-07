Star Wars: Hunters est à nouveau retardé sur Nintendo Switch et mobile

Star Wars : Hunters est un autre jeu vidéo qui ne verra pas le jour en 2022. La production Zynga, un free-to-play de type arène pour Nintendo Switch et appareils mobiles iOS et Android, sortira finalement en 2023. studio l’a annoncé à la charge du projet (NaturalMotion) sur les réseaux sociaux, où ils ont déclaré qu’ils avaient besoin de plus de temps pour capturer leur vision créative.

« Nous travaillons sans relâche pour concrétiser notre vision de Star Wars : Hunters. Notre ambition est de créer un jeu d’arène compétitif qui divertira pendant des années. » Pour s’assurer qu’il réponde à « des attentes élevées », la décision est qu’il soit lancé l’année prochaine.

« Nous comprenons que les décalages de jeu sont frustrants, mais la priorité est de garantir aux joueurs la meilleure expérience possible », ont-ils déclaré. Dans le même temps, ils ont remercié ceux qui l’ont testé lors de la phase de « lancement en douceur » et qui ont envoyé leurs retours aux joueurs.

Quels autres jeux sont en développement ?

La liste des titres s’allonge de plus en plus. Depuis l’expiration de l’accord d’exclusivité d’EA, plusieurs studios travaillent sur la saga galactique. Le premier jeu vidéo à arriver sur le marché est Star Wars Jedi : Survivor, la suite de Star Wars Jedi : Fallen Order, également par Respawn Entertainment. Il sortira dans le courant de 2023, toujours sans date plus précise.

Respawn travaille également sur deux autres jeux : d’une part, un titre de stratégie, qu’il développe en collaboration avec Bit Reactor ; de l’autre, un tireur sans titre confirmé. Aspyr a le remake de Star Wars : KOTOR en cours pour PS5 et PC, tandis qu’Ubisoft Massive Entertainment prépare une production en monde ouvert. Skydance New Media, le studio dirigé par Amy Hennig, directrice créative de la trilogie Uncharted et Star Wars annulé de Visceral Games, conçoit un jeu d’action-aventure.

Source | Zynga