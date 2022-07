God of War Ragnarök dévoile son synopsis officiel : voici son histoire

God of War Ragnarök a enfin confirmé sa date de sortie et ne sortira pas avant 2023, comme certaines rumeurs l’avaient prédit. Sony Santa Monica prépare le retour du Spartan dans cette suite du titre de 2018, qui clôturera l’arc nordique du personnage. Maintenant, le PlayStation Store a partagé le synopsis officiel du jeu vidéo, que vous pouvez lire ci-dessous.

« De la main de Santa Monica Studio vient la suite du célèbre God of War (2018). Le Fimbulvetr est en mouvement. Kratos et Atreus doivent se rendre dans chacun des Neuf Royaumes à la recherche de réponses alors que les forces asgardiennes se préparent pour la bataille prophétisée qui signifiera la fin du monde. En chemin, ils exploreront des paysages mythiques incroyables et affronteront des ennemis redoutables, tels que des monstres et des dieux nordiques. La menace du Ragnarök se rapproche. Kratos et Atreus doivent choisir entre leur propre sécurité et celle des royaumes. »

Père et fils, à la recherche de leur place dans le monde

Tout au long de ce nouveau voyage, Atreus doit rechercher les connaissances nécessaires pour comprendre la prophétie de Loki et ainsi démêler quel sera son rôle dans Ragnarök. Pendant ce temps, son père devra prendre une décision importante, devra-t-il faire face à sa peur de répéter des erreurs ou laissera-t-il son passé derrière lui une fois pour toutes et deviendra-t-il le père dont Atreus a vraiment besoin ?

Sony Santa Monica promet que père et fils auront de nouvelles capacités, ainsi que des armes telles que la hache Leviathan, les Swords of Chaos ou le bouclier Guardian. Le Spartiate utilisera à nouveau ses pouvoirs divins pour lutter contre les dieux et les monstres, lors d’une mission à travers les Neuf Royaumes où il devra tout mettre en œuvre pour protéger sa famille.

God of War Ragnarök sera mis en vente le 9 novembre exclusivement sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Vous pouvez consulter les différentes éditions du jeu vidéo ici.

Source | store playstation