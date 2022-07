PlayStation acquiert Repeat.gg, l’une des plus grandes plateformes d’esports au monde

PlayStation a acheté Repeat.gg, l’une des principales sociétés d’esports au monde pour son dévouement à la création de tournois de qualification afin de rendre les esports plus accessibles au grand public. C’est ainsi que le média GamesIndustry le recueille, partageant l’avis des principaux acteurs de cette nouvelle phase d’expansion de Sony au niveau business.

Plus de variété d’expériences dans l’esport

Et il semble que PlayStation prenne très au sérieux un secteur en plein essor comme l’esport après l’acquisition l’an dernier d’EVO -le célèbre tournoi mondial de jeux de combat-, franchissant une nouvelle étape dans la diversification du médium avec le rachat de Repeat.gg, afin de « faire tomber les barrières pour que les joueurs puissent s’affronter à tous les niveaux », sans avoir besoin d’être des professionnels dans le domaine, comme l’affirme Sony.

« Nous sommes ravis d’explorer d’autres moyens pour les joueurs de s’engager dans des jeux compétitifs et d’élargir l’étendue de notre offre d’esports », a ajouté Steven Roberts, vice-président des compétitions mondiales de jeux chez Sony. De son côté, Aaron Fletcher, PDG de Repeat.gg, a assuré que « nous sommes ravis de rejoindre l’équipe PlayStation et de travailler ensemble pour améliorer la variété des expériences de tournois dont les joueurs peuvent profiter, quel que soit leur niveau de compétence ».

Au total, Repeat.gg maintiendra son activité cross-plateforme malgré le rachat par PlayStation, avec qui il continuera à fonctionner aussi bien sur PC et téléphones portables que sur consoles. Repeat.gg a déjà organisé plus de 100 000 tournois d’esports avec plus de 2,3 millions de participants dans le monde.

Récemment, PlayStation a officialisé l’achat de Bungie via ses canaux officiels, accueillant les créateurs de Halo et Destiny dans la famille PlayStation, leurs têtes célébrant la nouvelle.

Source | JeuxIndustrie