Les nouvelles affiches du Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir montrent le grand méchant

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, la nouvelle série tant attendue basée sur le travail de JRR Tolkien qui sera présentée en première sur Amazon Prime Video le 2 septembre 2022, a récemment été vue avec une bande-annonce spectaculaire, maintenant oui, qui rend justice à ce que l’on attend de la série la plus ambitieuse de l’histoire, du moins au niveau budgétaire. Désormais, on peut porter un nouveau regard sur ses principaux protagonistes à travers une collection d’affiches inédites et que l’on vous propose ci-dessous, une série d’images promotionnelles qui nous laisse enfin voir qui semble être le méchant de cette première saison : Adar.

Nouvelles images du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

Ainsi, et malgré le fait que peu d’informations sur le personnage d’Adar aient émergé, les dernières rumeurs suggèrent qu’il s’agit d’un elfe corrompu qui a l’intention de s’emparer des domaines de la Terre du Milieu. Maintenant, après être à peine apparu dans la dernière bande-annonce de la série, nous avons enfin un aperçu détaillé de ce à quoi ressemblera ce nouveau personnage. Un guerrier noir qui pourrait finir par être un méchant majeur de l’œuvre originale…

Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour découvrir le secret de ce personnage mystérieux, car Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sortira sur Prime Video dans un peu moins de deux mois. Et grâce à cette nouvelle série d’images promotionnelles, nous pouvons profiter du reste des protagonistes avec des affiches individuelles pour chacun d’eux.

« Se déroulant des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, la série est basée sur l’histoire de la Terre du Milieu de l’auteur JRR Tolkien. Il commence pendant une période de paix relative et couvre tous les événements majeurs du Second Âge de la Terre du Milieu : la forge des Anneaux de Pouvoir, la montée du Seigneur des Ténèbres Sauron, l’histoire du royaume insulaire de Númenor et la dernière alliance entre les Elfes et les Hommes », peut-on lire dans son synopsis officiel.

Source | Amazon Prime Vidéo