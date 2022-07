Dune: Part 2 commence la production et confirme le dernier ajout au casting

« Vive les combattants. » Avec cette phrase, l’équipe derrière Dune: Part 2 a confirmé le début de la production du film. La suite de Denis Villeneuve entame ainsi une période derrière les caméras qui culminera avec sa sortie en salles le 17 novembre 2023. La dernière actrice à avoir rejoint le casting a été Souheila Yacoub, qui incarnera Shishakli.

La jeune femme n’est que l’un des visages familiers qui rejoignent le casting d’interprètes déjà connus. La révélation de Christopher Walken était surprenante. L’acteur vétéran jouera l’Empereur dans la suite. Le personnage sera façonné par le scénario de Jon Spaihts et Villeneuve; le duo réapparaît après leur excellent travail en première partie.

Dune, maintenant disponible sur HBO Max

Si vous n’avez pas encore vu la première partie, sachez qu’elle est disponible dans le cadre du catalogue HBO Max. « Ce n’est que le début… », a déclaré Legendary, sa société de production, dans un court tweet après sa première. « Merci à ceux qui ont déjà expérimenté Dune, et à ceux qui le feront dans les jours et les semaines à venir. Nous sommes ravis de continuer le voyage !

Timothée Chalamet et Zendaya dirigent un casting d’acteurs qui sont rejoints par Oscar Isaac (Leto Atreides), Javier Bardem (Stilgar), Zendaya (Chani), Jason Mamoa (Duncan Idaho), Dave Bautista (Glossu Rabban), Josh Brolin (Halleck) et Stellan Skasgard (baron Harkkonen).

Chez Netcost on disait que c’était « la grande référence » de la science-fiction pour les prochaines années. Et ce n’est pas pour rien : « De sa capacité de divertissement, qu’il suffise de dire qu’après 2 heures et 35 minutes de séquences, on en redemande et on est enthousiasmé par une suite qui, à ce jour, n’a toujours pas de date confirmée. » Vous pouvez lire la critique complète en cliquant sur ce lien.

Source: Dune sur Twitter