FIFA 23 entre dans l’histoire avec la couverture de son Ultimate Edition

La pré-saison virtuelle de football a déjà commencé. EA Sports a partagé la pochette officielle de FIFA 23 Ultimate Edition, marquant une étape importante pour l’inclusion dans le sport. Ce sera la première livraison qui aura une couverture mondiale incluant la présence du football féminin. Les joueurs choisis sont Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) et Sam Kerr (Chelsea).

Sur la couverture, on peut voir les deux étoiles assises sur un socle. De chaque côté, leurs noms, tandis que Mbappé joue avec le ballon pour l’UEFA Champions League la saison prochaine, un message clair sur l’impact des licences sur le jeu vidéo et l’intérêt du Français à remporter l’orejona en tant que leader du Paris Saint-Germain.

Il y a d’autres petits détails qui ne passent pas inaperçus. D’une part, on retrouve le sceau Dual Entitlement, le programme Electronic Arts pour proposer la version de la génération passée et présente dans un seul package. De l’autre, l’équipe fait allusion à la technologie Hypermotion 2, la nouvelle version du moteur d’animation qu’ils ont publiée dans FIFA 22. Dans un avenir proche, nous connaîtrons les détails spécifiques.

Que peut-on attendre de FIFA 23 ?

FIFA 23 marquera la fin de la collaboration entre EA Sports et la FIFA. L’entreprise américaine commencera à construire son stade solo à partir de juillet 2023, avec cet EA Sports FC dont on connaît déjà quelques données. Bien qu’il s’agisse du dernier volet, le niveau d’ambition restera élevé en guise d’adieu à ces près de trois décennies de succès. « Ce sera le jeu le plus ambitieux jamais créé » au sein de la série, a déclaré Cam Weber, vice-président exécutif et directeur général d’EA Sports.

« Nous nous engageons à faire du prochain FIFA le meilleur que nous ayons jamais créé, avec bien plus de fonctionnalités, de modes de jeu, de contenu de Coupe du monde, d’équipes, de ligues, de compétitions et de joueurs que tout autre FIFA à ce jour. »

Source : EA Sports