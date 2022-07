Jouez gratuitement au lancement de Stray, vous n’aurez pas 7 vies mais 7 jours gratuits

Le nouveau PS Plus a été lancé fin juin et a changé à jamais le fonctionnement du service. Désormais divisé en trois modèles d’abonnement différents, dans les deux plus élevés, de nombreux autres jeux sont proposés sur une base mensuelle pour concurrencer en tête-à-tête le catalogue Xbox Game Pass. Parmi les grandes nouveautés de juillet figurent, par exemple, des titres tels que Marvel’s Avengers ou Final Fantasy VII Remake Integrade (à la fois pour PS4 et PS5). Mais on retrouve aussi l’une des grandes sorties de cet été, Stray, l’aventure cyberpunk mettant en scène un chat. Et en tirant le nouvel essai de 7 jours du service, nous pouvons en profiter gratuitement pendant une semaine.

Si nous utilisons l’essai de 7 jours, nous aurons la semaine de lancement en cours pour passer Stray, dont la durée est estimée à environ huit heures. Eh bien, Stray ou l’un des plus de 400 jeux de sa bibliothèque. Si vous ne souhaitez pas rester sur PlayStation Plus après l’essai, n’oubliez pas de désactiver le renouvellement automatique.

Si vous n’êtes pas au courant des modifications apportées à PlayStation Plus, voici les nouveaux types d’abonnement disponibles :

PS Plus Essential pour 8,99 euros par mois (24,99 par trimestre ou 59,99 par an). PS Plus Extra pour 13,99 euros par mois (39,99 par trimestre ou 99,99 par an). PS Plus Premium pour 16,99 euros par mois (49,99 par trimestre et 119,99 par an).

La version Essential deviendrait la Plus telle que nous l’entendions à ce jour. Seulement pour jouer en ligne et avec quelques jeux gratuits par mois. La version PS Plus Extra est le minimum que nous devions sélectionner pour profiter de Stray, car elle ajoute un catalogue de plus de 400 jeux, et le niveau PS Plus Premium s’ajoute au package classique des consoles et des générations précédentes.

Nous vous rappelons qu’en plus du nouveau PS Plus, Sony a récemment annoncé un système de récompense appelé PlayStation Stars qui nous récompensera et nous donnera de l’argent juste pour jouer.