L’équipe de Sonic Origins travaille sur des correctifs pour le jeu

L’histoire de Sonic Origins est tragique. La collection de titres Sonic classiques refaits pour les systèmes modernes aurait dû être une victoire facile pour le Blue Blur. Malheureusement, la collection a été lancée avec une pléthore de problèmes – des problèmes sur lesquels nous travaillons activement.

Sonic Origins a pris Sonic the Hedgehog 1. 2, CD, 3 et Knuckles et les a remasterisés/refaits pour les systèmes modernes (en ajoutant la prise en charge de l’écran large, de nouveaux mouvements, des sprites et plus) tout en connectant les 4 jeux ensemble via un mode histoire. Malheureusement, en raison du fait que SEGA n’a pas donné suffisamment de temps et de ressources à l’équipe de Headcannon, le jeu a été lancé avec un grand nombre de bugs auparavant inédits dans ces titres classiques.

Bien qu’il soit regrettable de voir la qualité du jeu être compromise par de tels problèmes, l’équipe de Sonic Origins travaille actuellement à résoudre tous les problèmes rencontrés par les joueurs, avec la responsable des médias sociaux de Sonic, Katie Chrzanowski, se rendant sur Twitter pour dire:

« Hé! Merci pour la patience ! L’équipe est à l’écoute et travaille actuellement à la résolution de divers problèmes. Nous nous assurerons de diffuser plus de messages officiels une fois que nous aurons plus d’informations pour tout le monde.

Dans le sillage immédiat de la sortie de Sonic Origins et de la prise de conscience que les jeux souffraient de ces problèmes, l’un des responsables du studio ‘Stealth’ a affirmé que « nous avons demandé de faire des corrections majeures près de la soumission mais nous n’avons pas été autorisés en raison de la soumission et de l’approbation ». règles. Nous avons posé des questions sur les retards tôt et à plusieurs reprises, mais on nous a dit qu’ils n’étaient pas possibles. Nous avons proposé de revenir pour des correctifs et des mises à jour après la sortie – nous ne savons pas encore si cela se produit.

Heureusement, nous savons maintenant que l’équipe a effectivement reçu l’approbation pour résoudre bon nombre de ces problèmes. Bien que nous ne sachions pas combien de temps cela prendra, il est bon de voir que Sonic Origins deviendra finalement le moyen définitif de jouer à ces jeux – cela pourrait prendre un certain temps.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Qu’avez-vous pensé de Sonic Origins ? Avez-vous rencontré de nombreux bugs ? Cela vous donne-t-il plus ou moins confiance en Sonic Frontiers ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.