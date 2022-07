Comme Dusk Falls et Watch Dogs 2, parmi les nouveaux jeux du Xbox Game Pass de juillet 2022

La dernière vague de jeux Xbox Game Pass ne tardera pas à voir le jour. La société nord-américaine a annoncé une liste de six nouveaux titres, qui seront disponibles tout au long de cette semaine. L’un des ajouts les plus intéressants est As Dusk Falls, un jeu vidéo de style narratif qui sortira dans les stores le même jour que le service.

Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate auront accès à Watch Dogs 2, dans le cadre des jeux vidéo Ubisoft ajoutés pour le plaisir des abonnés. Plus de jeux? Ne manquez pas la liste complète :

Tous les nouveaux jeux à partir de juillet 2022

As Dusk Falls (cloud, console et PC) — 19 juillet

Ashes of Singularity: Escalation (PC) [email protected]—19 juillet

Watch Dogs 2 (cloud, console et PC) — 19 juillet

MotoGP (cloud, console et PC) — 21 juillet

Tourment : marées de Numenara (cloud et console) — 21 juillet

À l’intérieur (cloud, console et PC) [email protected]—29 juillet

Jeux adaptés aux commandes tactiles

Citoyen dormant

salle de disque

Académie d’évasion

Histoire de jardin

Petite sorcière dans les bois (aperçu du jeu)

Perdu au hasard

Lignes spatiales du lointain

Génération Umurangi

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Ace Dusk Falls – Disponible le 19 juillet

Parmi les jeux vidéo arrivés au mois de juillet figurent Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, Last Call BBS, DJMax Respect V, Matchpoint: Tennis Championships, Road 96, Escape Academy, My Friend Peppa Pig, Overwhelm, Paw Patrouillez le film ou le simulateur PowerWash.

Jeux sortant du Xbox Game Pass

Vous avez encore le temps de jouer aux titres qui apparaissent dans la liste que nous vous proposons ci-dessous, puisqu’ils quitteront le service Xbox Game Pass le 31 août.

Dodgeball Academy (cloud, console et PC)

Katamari Damacy Reroll (cloud, console et PC)

Lumines Remastered (cloud, console et PC)

Omno (cloud, console et PC)

Raji : une épopée ancienne (cloud, console et PC)

Lisez ici l’analyse de As Dusk Falls.

