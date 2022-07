La page des éditeurs d’Activision est mise en ligne sur Steam

Plus tôt cette année, Activision a annoncé qu’il ferait un retour sur Steam après des années d’absence obligeant les joueurs PC à utiliser le lanceur sur mesure de l’éditeur. Avant le retour complet d’Activison sur la plateforme, l’éditeur dispose désormais d’une page Steam officielle.

Aller à vous amènera maintenant à la page officielle de la boutique Activision Steam, où vous pourrez suivre l’éditeur et voir tous les jeux qu’il a publiés.

Actuellement, la page est plutôt nue, sans véritable formatage et sans aucune liste. De plus, le jeu le plus récent publié par Activision sur Steam reste la trilogie Spyro Reignited de 2019. Cela étant dit, il s’agit d’une première étape bienvenue dans le retour d’Activision sur la principale plate-forme PC.

Nous ne savons pas encore exactement quand Activision commencera à publier des jeux sur la plate-forme, mais il a été confirmé que le prochain Modern Warfare II arrivera sur Steam (qui sortira le 28 octobre 2022).

Depuis le départ d’Activision de Steam, l’éditeur a sorti une pléthore de jeux sur son propre lanceur Battle.net. Espérons que ces jeux trouveront leur place sur Steam le plus tôt possible.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Êtes-vous heureux de voir Activison revenir sur Steam ? Quels jeux avez-vous hâte d’être ajoutés ? Quel est votre lanceur de jeu le moins préféré ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.