Pokémon Unite fête son premier anniversaire avec de superbes récompenses et événements gratuits

Pokémon Unite fêtera son premier anniversaire le 21 juillet. Le moba sous licence Pokémon permettra à la communauté d’obtenir un assortiment de récompenses sans passer par la case, en plus de participer à des activités liées à ses 12 premiers mois sur le marché.

Cadeaux Pokemon Unite 1er anniversaire

Entre le 21 juillet et le 12 octobre 2022, vous pouvez obtenir des licences Unite et des tenues Holo simplement en vous connectant. Cinq jours sont nécessaires pour recevoir toute votre offre ; si vous en possédez déjà, vous recevrez 100 pièces Aeos par article.

Jour 1 : Pikachu + Fantaisie Pikachu

Jour 2 : Concert Lucario + Lucario

Jour 3 : Blastoise + Pompier Blastoise

Jour 4 : Snorlax + Night Snorlax

Jour 5 : Sylveon + Tartan Sylveon

Au lieu de cela, jusqu’au 1er septembre, vous gagnerez du glaçage non seulement en vous connectant, mais également en participant à des batailles et en accomplissant des missions. Votre pile de glaçage sera ajoutée au gâteau d’anniversaire en jeu pour étendre le pool de bonus.

Toutes ces licences viendront compléter les Pokémon qui seront ajoutés au catalogue tout au long de l’été. Nous connaissons trois noms : Glaceon (21 juillet), Buzzwole (4 août) et Tyranitar (16 août). La liste sera complétée par trois autres qui seront révélées dans les prochaines semaines. Vous pouvez obtenir la licence Glaceon’s Unite en complétant le défi glacial de ce Pokémon, une promotion qui se déroulera jusqu’au 14 août. Il n’a pas transcendé les tâches que vous devez effectuer pour l’ajouter.

Le même 21 juillet débutera la neuvième saison de la passe de combat, appelée Pikachu Banda. Des produits skins comme les tenues Pikachu Banda et Wigglytuff Singing Holo vous attendent, qui viendront compléter les coupons que vous pouvez échanger contre d’autres types de cadeaux. Vous avez jusqu’au 1er septembre pour tous les obtenir.

Ce ne sont là que quelques-unes des activités disponibles pendant cette plage horaire. Consultez la liste complète via ce lien ou depuis le jeu. Pokémon Unite est disponible en format gratuit pour Nintendo Switch et les appareils mobiles iOS et Android.

Source : communiqué de presse (Canela PR)