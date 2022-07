La valeur de CD Projekt aurait chuté de 75 % depuis le lancement de Cyberpunk 2077

Plus tôt cette année, CD Projekt Red a étonnamment annoncé qu’il avait commencé à travailler sur son quatrième grand RPG Witcher, passant du moteur RED à l’Unreal Engine 5 d’Epic. Le jeu a été annoncé très tôt, car il vient juste d’entrer en pré-production. Il semble que les retombées financières de la sortie de Cyberpunk 2077 auraient pu être le catalyseur de l’annonce précoce.

En plus de stimuler le recrutement chez GDC en mars, l’annonce précoce de Witcher a peut-être également été un effort pour attirer de nouveaux investisseurs. Selon Business Insider Poland, la valeur des actions de CD Projekt a chuté de plus de 75 % depuis la sortie de Cyberpunk 2077 fin 2020.

Avant le lancement de Cyberpunk, la société était évaluée à plus de 40 milliards de złoty, mais suite au lancement controversé et au lent déploiement des correctifs, la valeur de la société est maintenant tombée à environ 10 milliards de złoty.

À ce stade, Cyberpunk 2077 a été en grande partie corrigé, bien que l’on puisse affirmer que les versions Xbox One et PS4 doivent toujours être évitées au profit des bien meilleures versions Xbox Series X / S et PS5. Cyberpunk 2077 devrait obtenir au moins une extension majeure en 2023, et après cela, CD Projekt devrait se lancer dans le prochain jeu Witcher.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet: Cyberpunk 2077 s’est toujours bien vendu au lancement malgré ses problèmes, mais le jeu ne s’est pas vendu aussi fortement après la sortie que The Witcher 3. Cela pourrait changer cependant avec du contenu supplémentaire et l’extension éventuelle.