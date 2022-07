Les jeux qui sortent du Xbox Game Pass en juillet 2022 sont 10 indies qu’il faut essayer oui ou oui

Microsoft a déjà confirmé tous les jeux qui sortiront du Xbox Game Pass durant ce mois de juillet 2022. Un dernier appel pour ceux qui veulent les essayer, les finir ou compléter leurs réalisations respectives. Il y aura au total 10 adieux, parmi lesquels quelques indies qui méritent qu’on leur donne une chance avant de se dire au revoir. Ce sont les cas, par exemple, de Carrion ou de Dodgeball Academy. Court, différent et parfait pour alterner les expériences. Mais allons-y avec la liste complète:

Ils quittent Game Pass le 15 juillet 2022

Les premiers jeux qui quitteront le Xbox Game Pass ce mois-ci le feront le 15 juillet et sont les suivants :

Jeux quittant Game Pass le 31 juillet 2022

Ensuite, les éléments suivants devront être joués avant le 31 juillet :

Jeux de juillet 2022 pour Xbox Game Pass

Mais tout ne sera pas au revoir avec une larme dans les yeux et un mouchoir prêt. S’il y a des matchs qui creusent l’aile, c’est pour qu’autant d’autres arrivent, souvent même plus que ceux qui partent. Voici la liste complète des jeux Xbox Game Pass pour la première quinzaine de juillet 2022. Il faudrait ajouter ceux de la seconde, encore à annoncer, et la liste n’est plus tout à fait réduite….